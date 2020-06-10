呂秉權：與其諉過港人 不如自己好好反省

6月8日，港澳辦副主任張曉明在特區政府紀念基本法頒布30周年網上研討會，發表題為〈國家安全底線愈牢 「一國兩制」空間愈大〉的約萬言、53分鐘演講。

張曉明2047說法 與鄧小平相違

他罕有地提到2047年後的香港前途安排，說：「香港社會不少人已在展望2047年後『一國兩制』的前途命運，我們確實要考慮一下，香港拿什麼樣的記錄來獲得屆時全國人民代表大會及其代表的全國人民的新的授權呢？」

這可能是首次有京官公開論述2047續約或有阻滯的問題。

張曉明的說法是，2047年後「一國兩制」是否延續，「50年後」是否不變，這取決於香港的表現，到時香港要以實際行動來說服全國人大才行。

張曉明的說法明顯與已故領導人鄧小平的公開保證相違。1990年1月，鄧小平在北京接見香港富商李嘉誠時，曾當眾承諾「50年不變，50年後都不變」的政策。

鄧小平說：「不會變，不可能變，不是說短期不變，是長期不變，這個道理我過去講過多少次，就是說50年不變，50年之後更沒有變的道理。」

「50年後都不變」，是鄧小平的「金漆招牌」，他曾經多次向港人和國際社會鄭重承諾（詳見《鄧小平文選》(第三卷)）。

1988年6月，鄧會見「九十年代的中國與世界」國際會議全體與會者時說，「現在有一個香港，我們在內地還要造幾個『香港』，就是說，為了實現我們的發展戰略目標，要更加開放。既然這樣，怎麼會改變對香港的政策呢？實際上，50年只是一個形象的講法，50年後也不會變。前50年是不能變，50年之後是不需要變。所以，這不是信口開河。」

1987年4月，鄧小平接見香港《基本法》草委時保證：

「一個是政局穩定，一個是政策穩定，兩個穩定。不變也就是穩定。如果到下一個50年，這個政策見效，達到預期目標，就更沒有理由變了。所以我說，按照『一國兩制』的方針解決統一問題後，對香港、澳門、台灣的政策50年不變，50年之後還會不變。當然，那時候我不在了，但是相信我們的接班人會懂得這個道理的。」

由鄧小平的「50年後都不變」，到張曉明的「50年後或變」，張曉明的理據是歸咎香港人追求「真普選」。

捂住北京違背民主承諾的錯誤

張說：「如果任由香港局勢在反對派和一些外部勢力主導下發展下去，甚至順着他們的腔調和他們設計的路徑，通過倉促實行所謂『真普選』尋求出路，那麼香港只會陷入惡性循環，社會會愈來愈分化，與國家會愈來愈對立，不僅繁榮穩定難以為繼，『一國兩制』也可能被他們毁於一旦。」

張的說法是本末倒置，捂住北京違背民主承諾的錯誤，諉過港人。

事實應該是這樣的：

1989年六四事件，北京血腥鎮壓學生和市民，香港感同身受，人心惶惶，對中共再沒幻想。

可是，北京一再大力承諾「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」，會給香港人民主，游說香港人接受民主回歸。

1997年後，北京與香港確有過一段蜜月期，但好景不常，北京始終背棄對港人的民主承諾，一再拖延雙普選，政改三部曲「加料」為五部曲，普選行政長官又在基本法規定之上強加人大8．31方案，《憲法》突然適用香港，「全面管治權」空降，國家安全無限大，中聯辦插手選舉，香港人的抗爭都是逼出來的。

「反修例運動」是源於港人對中國法治的不信任，內地與香港的法治防火牆被毁，港人才奮力抵抗。可是，政府先是嘗試強行通過修例，之後遲遲不撤回草案，更甚者是生出警暴、濫捕等問題，北京和特區政府縱容包庇，拒絕治本處理問題，這才使局勢一發不可收拾。

已故全國政協副主席、愛國商人安子介曾經表示，港人治港最重要的是「港法治港」。觀乎《逃犯修例》（修訂）可令大陸的法律手臂伸延香港，本質上改變香港的司法獨立地位，香港人怎會不憤怒？

如今，北京又準備強行在港實施《國安法》，法律由制定、執行和解釋都由北京操刀和主導，新加入基本法第23條沒有的「顛覆國家政權罪」來保障「黨的安全」，香港的法治更徹底變質，大陸可以國安之名維黨安之實，在香港設立「前線作戰指揮部」，必要時自己落手，剷除異見和異己。京官又保證國安執法會守法，敢問「專政」為何物？敢問銅鑼灣書店案、肖建華案、潘維曦案、蘇志一案如何發生？

九七前，如果北京告訴香港人憲法適用香港，中央有全面管治權，普選有8．31落閘，政改加多兩部曲，國安法有如同內地反革命罪的「顛覆國家政權罪」，鄧小平保證的「50年後都不變」根本不是保證，數百萬香港人當時會否接受回歸呢？

上綱上線 怎令人對國安法有信心？

此外，張曉明又充滿鬥爭意味的說：「我們看到的更多的是社會高度政治化、泛政治化和民粹主義化，是政府施政動輒得咎，是國家安全處於不設防狀態，是國民教育難以推行，是充斥於媒體的對國家的各種負面報道，是學校考試題的荒誕不經，是把香港與內地隔絕的各種言論和舉動，是為香港發展提供空間和動力的粵港澳大灣區建設受到抵制，等等。究其本質，是香港內外反華反共勢力蓄意製造的政治對立。他們的目標，不只是要搞亂香港，在香港奪權變天，而且要推翻國家政權，顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度。」

國教難推、傳媒負面、試題風波、大灣區遇冷等問題各有成因，但如此上綱上線到搞亂香港、奪權、推翻政權、顛覆中共和中國特色社會主義制度，這怎會令人對國安法有信心？更不用奢望什麼人心回歸了。

《基本法》其實是一部契約，雙方好好遵守它就是了。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]