董朗亞：罷韓，台灣民主的悲歌

這意味着，高雄市民投下了不信任票。曾在島內颳起「韓流」、上任不到兩年的韓國瑜，將成為台灣選舉史上首位被罷免的縣市長。

從面上看，民進黨贏了。事情卻沒有這麼簡單。其帶來的效應，極可能是多重、不確定、深遠的。

對於韓本人來說，從雲端墮到泥潭。從甫當選高雄市長，就在策士和「韓粉」鼓動下，宣布參選台灣領導人那一刻起，就被貼上背信棄義的標籤，結果似乎早已注定。只是，沒想到，輸得這麼慘。角逐大位未竟，「成就」了蔡英文的817萬高票；「低調」專心市政和防疫，被超過當選高雄市長時所得的票數罷免。儘管還存在「復出」政壇的可能，但韓還是應該釋懷，選擇放下，賦閒、多陪伴家人為上。

對於高雄，應了那句話：民意如流水。市民行使了「神聖」的選舉權，昨日選出大家長，今天群起罷免。但這次，高雄未必是贏家。民進黨在此執政20年，除了愛河之類的面子工程，高雄整體上在沒落。韓國瑜至少是一名非典型的政治人物，他的「讓錢進得來、讓貨出得去」主張，實際上契合高雄的當務之急。至少，韓國瑜在推動高雄農產品外銷上，有其功。

對於低谷中的中國國民黨，韓輸了，黨也輸了。在民進黨大勝的氛圍中，國民黨變得縮手縮腳，該堅持的，也變得瞻前顧後。在「九二共識」上如此，在「罷韓」案上亦如此。態度不堅決，表態挺韓，但實質支持跟不上，眼瞅着韓國瑜「一個人在戰鬥」。國民黨未來之路，注定辛苦，能否守住「百年老店」、不變質、不沉淪，有懸念。

對於蔡英文及民進黨來說，在罷韓一事上贏了。再次顯示，這是一個會選舉的政黨，善於政治操作、強力動員，善於以民主為名、行政治之實。應該看到，這是一把雙刃劍。遊戲規則說改就改，窮「寇」猛追，對競爭對手甚至潛在對手，極盡追殺之能事。對台灣真的有利嗎？將來會不會反傷自己？

對於台灣而言，罷韓是一首悲歌。大小選舉不斷，公帑花費不菲，然難以選出一個賢能。選舉之下，是利益的交換，是人性的殘酷，是只有藍綠、不問黑白。多次政黨輪替，台灣真的進步了嗎？民眾的薪水又提高了多少？所尊崇、仿效的美國民主呢，目前正深陷防控新冠疫情和種族衝突的雙重黑暗中。

誠然，罷韓，寫下了台灣民主新頁。但這一頁，是苦澀的。罷免門檻大幅降低，說罷就罷，而且是針對一個想幹事的「新官」。合「法」，但合理嗎？

台灣民主，已不是一些綠營人士口中的「燈塔」。愈來愈多的台灣人，厭倦了「兩個爛蘋果，非要選一個」；愈來愈多的觀察家，注意到台灣選舉的局限、先天不足甚至畸形。連年不斷的選舉，一朝天子一朝臣，幾千個位子搶破頭，令「拼經濟」往往淪為空話，效率低下、政策反覆，無法可持續。更嚴重的是，如今民進黨「一黨獨大」，和解共生幾無可能，族群分裂愈益嚴重，仇恨的種子在成長，島內對蔡英文的制衡力量則愈來愈弱。

就在6日晚，挺韓大將、高雄議長許崑源跳樓自殺。據台媒報道，許在看到新聞得知罷免案通過時，曾對其妻說：「社會這麼沒有是非，我活着有什麼意思？」

在世界格局劇烈變化的今天，對於台灣，未來是未知的，罷韓案過了，挑戰才剛開始。

作者是內地時事評論員

[董朗亞]