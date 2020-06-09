歐陽五：誰在製造中美衝突與「選邊站」？

李顯龍的洞察，恰與中國近年所提「百年未有之大變局」契合。百年未有的，正是中國在短時間內、用和平的方式發展成為世界第二大經濟體和重要非西方大國。中國亦在不斷探索適應這一變局，努力提升自身與外部世界的相處合作能力，堅持融入國際體系而非「另起爐灶」，更不主動挑起與他國、尤其與美國的衝突。不過，如今常在聚光燈下，中國所接收的光線強度再難用「韜光養晦」去遮擋。面對重大國際事務和全球問題，中國該發聲則發聲，該擔當則擔當。

然而，這次疫情令中國承受了太多「始料未及」。中國用嚴格防控為世界爭取時間的負責態度，與參與國際抗疫的古道熱腸，反被疫情在美國催生的「政治病毒」污名化抹黑，以圖製造中美衝突，轉移自身防控失責所激化的國內矛盾。對此，中國雖有滿腹委屈，仍不放棄用時間線、數據和科學向世界理性剖析，尋求國際社會的理解。《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書顯示，中國不僅從1月初便向美國等國家、地區與國際組織定期通報信息，並在第一時間實施最嚴邊境管控，切斷病毒傳播鏈，更在後來自身力所能及的前提下，不附帶政治條件地進行對外援助和醫療物資出口。從3月1日至5月31日，中國向200個國家和地區出口口罩706億個、防護服3.4億套。

全球體系非完美 改進需多元參與

究竟誰在融入世界，誰在製造衝突與「選邊站」，其實已不言自明。事實上，正如美國觀察家所指，美國正處於疫情危機、種族危機和在國際上領導危機的三重疊加。某種程度上，當前的美國已然有些失控。一方面，根深柢固的族裔矛盾觸發了大規模的示威遊行與人群聚集，感染病例持續增加，疫情仍不到拐點；另一方面，美國在近年來頻現任性「退群」的套路，在需要全球攜手戰勝病毒之際，卻宣布終止與世衛組織的關係。美國自身疫情的高危，加之抗拒全球合作的姿態，無疑將造成一定的世界恐慌。

撕裂中美關係者，才是製造世界「選邊站」的根源；而一個「選邊站」的撕裂世界，是中國與絕大多數國家一樣所不樂見的。與上世紀美蘇冷戰時期相比，當今世界並不存在兩種相互對立的兩大陣營，這正是由於全球化的經濟體系與持續磨合的國際秩序所帶來的世界融合。這一全球體系並非完美，其改進與更新既需要中美合作，亦需要世界各國與國際組織更平等、普惠、多元的參與。對於新加坡等國而言，如何幫助中美進行協作，從而使各方共同塑造更合理公正的全球秩序，才是面向未來的思考與實踐導向。在此意義上，實則並不需要「選邊站」。

就美國而論，其國家與社會也並非鐵板一塊。美國前駐華大使博卡斯日前受訪表示，在正確對待中美關係的問題上，沒有人敢挺身而出講真話，這一現狀如果持續，美方會為此付出代價。希望美國能有更多有識之士不再保持沉默，而是勇敢發聲，抵擋製造中美衝突與世界撕裂的狹隘勢力。

作者是時事評論員

[歐陽五]