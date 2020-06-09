劉進圖：匯豐兩邊受罪 外企處境堪憂

匯豐的遭遇是否令人同情，純屬見仁見智，俗語說「食得鹹魚抵得渴」，既然匯豐大部分盈利來自中國和香港，當受到中國政府的壓力，要表態支持中國在香港實施國安法，生意人在商言商，選擇表態支持北京，完全是意料中事。問題在於匯豐的總部在英國，受英國政府和英倫銀行監管，英國是「五眼聯盟」成員，在情報及國家安全問題上，向來與美國、加拿大、澳洲及新西蘭共同進退，而港區國安法重點之一，正是要剷除西方情報機關在香港的影響力，匯豐公開支持北京，甘願充當北京對外文宣戰的棋子，就必然得罪英美加澳紐，「五眼聯盟」自然擔心，匯豐會不會把西方機構客戶的敏感資料交給北京，像之前匯豐把華為孟晚舟關連企業的資料交給美國？

匯豐的另一個危機，亦與華為有關。據路透社報道，匯豐集團主席向英國首相府反映，假如英國不按照今年初的公布，讓華為參與英國5G基建，中國政府可能懲罰匯豐作為報復。換言之，匯豐由於在中國境內有龐大的資產和業務，已經成為了中國與西方經濟冷戰中的人質，美英聯手打壓華為，北京就制裁匯豐，外資銀行在中國境內愈是成功，承受的風險就愈大！

一場沒有贏家的冷戰

匯豐是香港銀行業之間進行美元計價交易的結算平台，與美國金融監管當局關係密切，獲美聯儲信任，一旦匯豐捲入中美冷戰漩渦，一時當北京的政治棋子表態挺國安法，一時當北京的政治人質向英廷施壓，美國還能繼續信任匯豐嗎？還能容許匯豐當美元計價交易的結算平台嗎？會否改由指定美資銀行來結算？如果匯豐失去美元結算地位，不單匯豐自身業務將嚴重受損，所有經匯豐進行美元交易的香港銀行都會受衝擊，包括中資銀行，當香港銀行業不能像過去那樣，自由地進行美元計價的國際金融交易，要全部交由美資銀行處理，通過美國監管機構審查，香港的所謂國際金融中心地位，還能跟紐約、倫敦比肩嗎？還能跟東京、新加坡競爭嗎？

這是一場沒有贏家的冷戰。香港國際金融中心地位衰落，從匯豐受壓開始。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]