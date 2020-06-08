葉偉儀：我們的教育 真的那麼不濟嗎？

對歷史要有「溫情與敬意」

那條題目大致如下：「有人認為『做宋太祖時的官，就是福氣』。你同意嗎？」這條題目，不論同意或不同意，都有很多可以作答的內容。若答同意，可以指出宋代重文輕武，文官的待遇非常優厚，什麼都不用做、清清閒閒就可以做大官！

這條題目當年在閱卷員會議引起了一定爭議！有閱卷員認為這條題目的價值觀很值得商榷！清清閒閒、什麼都不做，更將之視為福氣，是否我們希望學生接受的信念？對國學大師錢穆先生有認識的讀者，都一定知道他在《國史大綱》的序言中曾寫下「對其本國已往歷史有一種溫情與敬意」。歷史教育，不止是在傳遞知識和能力，它還有更重要的使命和精神。這是我們需要緊記的！

好的老師、好的教材

近年不少人對通識教育科、中國歷史科有意見。由偏頗的通識教材、常識科老師的鴉片戰爭事件，到最近的歷史科試題，說得好像香港的老師和教材都差得不得了！誠然，個別老師的表現或未如理想，部分教材偏頗亦令人詬病；但我們絕不可以忽略，教育界仍然有很多有心的好老師和好教材。筆者認識一位中史老師，為了提升學生學習中史的興趣，和學生一起以Lego砌了一隻鄭和的寶船模型！又有老師教授抗戰歷史時，以一個延綿80多年、中德人民守望相助的故事，來讓學生明白愛和感恩的精神。80多年前一個德國人在南京大屠殺時拯救了大量中國人性命；80多年後的今天，他的孫子需要抗疫物資，中國藥企免費捐贈。

生動活潑的教學方法、感人肺腑的真實故事，都是我們引以自豪的好老師、好教材！同樣的，通識科的課程理念其實是好的，只是實踐的時候，課程的寬廣度超乎想像、教科書又良莠不齊、師資培訓亦略嫌不足，當然有可以改善的空間；如果教育局可以把好關、坊間能夠有多些具質素的教學資源幫助老師，相信通識科一定能夠像它的課程宗旨所言：幫助學生建立正面的價值觀和積極的人生態度，使他們成為對社會、國家和世界有認識和負責任的公民。這，不正是我們教育的目標嗎？

作者是中國文化研究院院長

[葉偉儀]