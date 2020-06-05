戴耀廷：香港如何構成國家安全風險？

第一種情况是有人在香港公然鼓吹「港獨」、「自決」、「公投」等主張。但這指控也只是說有人發表一些中共認為與國家統一有衝突的言論，並未說他們已在組織具體行動去實現這些政治主張。單單是一些言論，沒有任何行動，又怎能對國家安全構成實質威脅呢？除非中央打算在香港進行全面的言論清洗，但那已不止是維護國家安全了，實是把香港轉變為一個沒有言論自由的地方。

一些行為已有法律禁止 一些不違法

第二種情况是有人從事破壞國家統一、分裂國家的活動。但這些活動具體是什麼呢？能舉出的例子，是有人公然侮辱、污損國旗國徽，煽動港人反中反共、圍攻中央駐港機構、歧視和排擠內地在港人員。侮辱、污損國旗國徽已有現行刑法禁止。煽動港人反中反共如第一種情况，仍止於言論，理應受法律保障。圍攻中央駐港機構，視乎具體行為，應也有現行刑法禁止。歧視和排擠內地在港人員，或許是不道德而不應鼓勵，但那甚至不是違法的。

這些例子雖都涉及國家或內地，但或已有現行法律禁止，或即使是不道德但應是多元社會所能容忍的，實看不到國家安全如何受這些活動直接威脅。難道要立法規定所有港人在見到內地在港人員時，都要打躬作揖，才能消除國家安全的風險嗎？

另一些會破壞國家統一、分裂國家的活動，是有人蓄意破壞香港社會秩序，暴力對抗警方執法，毁損公共設施和財物。這些行為根本與國家安全沒有直接關係，亦已有現行法律禁止，那怎會對國家安全構成額外的風險呢？為何現在需要再制定新的法律去重疊規管呢？

還有一類活動是癱瘓政府管治和立法會運作。這應是針對民主派議員利用《基本法》及議事規則的規定，拖延議事的程序。事實上，議事規則已被大幅修改，立法會主席亦充分運用議事規則賦予的權力，令少數派可拖延立法會議事的空間被大幅縮小。到現在為止，民主派在立法會仍是少數，沒可能否決特區政府提出的法案及撥款申請，更不要說否決財政預算，根本不足以癱瘓政府管治。即使真的發生，那也是在基本法規定下，行政與立法機關相互制衡的情况，基本法亦有具體規定如何處理這些衝突，實看不到如何涉及國家安全。

對於外國關注 只能透過外交途徑解決

第三種情况是一些外國和境外勢力公然干預香港事務，通過立法、行政、非政府組織等多種方式插手和搗亂，與香港反中亂港勢力勾結合流，為香港反中亂港勢力撐腰打氣、提供保護傘，利用香港從事危害國家安全的活動。這應是針對另一個主權國在香港境外或境內所作的一些行為。問題是即使在香港制定了相關的國家安全法，若是由其他主權國的國家機構作出這些行為，這法律也不能實質規管得到，因它們是享有國家豁免權的。對於外國對香港提出的關注，只能透過外交途徑解決，在香港立法能有的作用不大。

這法律所能禁止的，只能是與外國國家機構取得聯繫的香港個人或團體。但他們所從事的所謂「危害國家安全的活動」，應也是上述第二種情况所列的各種活動。若活動本身不能威脅到國家安全，即使加上外國的所謂「干預」，那又如何能立時把這些活動轉化為可實質威脅到國家安全的行動呢？

維護國安為名 實是鎮壓異見

綜觀所有提出來支持香港已發生了構成國家安全風險的情况，其實都不能成立，實看不見中央有什麼迫切性和必須性，要在這時候為香港直接制定國家安全法。這些世界各國都看在眼裏的，在沒有迫切性和必須性而跳過基本法23條為香港直接制定《國家安全法》，背後的動機只能是以維護國家安全為名，實是鎮壓異見、侵害港人的基本權利。

作者是香港大學法律系副教授

[戴耀廷]