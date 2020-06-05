戴耀廷：香港如何構成國家安全風險？

【明報文章】中共官員解說要為香港直接制定《國家安全法》，理由是香港特區發生了一些情况，突顯國家安全存在風險。但他們引用了什麼具體情况來論證國家安全的風險在香港已出現呢？這些情况都有在「關於《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的說明」中羅列出。我先不去爭論這些情况是否真有在香港發生，且假設這些情况都在香港發生，問題是這些情况怎樣能威脅到國家安全，而需即時由中央為香港立法呢？
第一種情况是有人在香港公然鼓吹「港獨」、「自決」、「公投」等主張。但這指控也只是說有人發表一些中共認為與國家統一有衝突的言論，並未說他們已在組織具體行動去實現這些政治主張。單單是一些言論，沒有任何行動，又怎能對國家安全構成實質威脅呢？除非中央打算在香港進行全面的言論清洗，但那已不止是維護國家安全了，實是把香港轉變為一個沒有言論自由的地方。
一些行為已有法律禁止 一些不違法
第二種情况是有人從事破壞國家統一、分裂國家的活動。但這些活動具體是什麼呢？能舉出的例子，是有人公然侮辱、污損國旗國徽，煽動港人反中反共、圍攻中央駐港機構、歧視和排擠內地在港人員。侮辱、污損國旗國徽已有現行刑法禁止。煽動港人反中反共如第一種情况，仍止於言論，理應受法律保障。圍攻中央駐港機構，視乎具體行為，應也有現行刑法禁止。歧視和排擠內地在港人員，或許是不道德而不應鼓勵，但那甚至不是違法的。
這些例子雖都涉及國家或內地，但或已有現行法律禁止，或即使是不道德但應是多元社會所能容忍的，實看不到國家安全如何受這些活動直接威脅。難道要立法規定所有港人在見到內地在港人員時，都要打躬作揖，才能消除國家安全的風險嗎？
另一些會破壞國家統一、分裂國家的活動，是有人蓄意破壞香港社會秩序，暴力對抗警方執法，毁損公共設施和財物。這些行為根本與國家安全沒有直接關係，亦已有現行法律禁止，那怎會對國家安全構成額外的風險呢？為何現在需要再制定新的法律去重疊規管呢？
還有一類活動是癱瘓政府管治和立法會運作。這應是針對民主派議員利用《基本法》及議事規則的規定，拖延議事的程序。事實上，議事規則已被大幅修改，立法會主席亦充分運用議事規則賦予的權力，令少數派可拖延立法會議事的空間被大幅縮小。到現在為止，民主派在立法會仍是少數，沒可能否決特區政府提出的法案及撥款申請，更不要說否決財政預算，根本不足以癱瘓政府管治。即使真的發生，那也是在基本法規定下，行政與立法機關相互制衡的情况，基本法亦有具體規定如何處理這些衝突，實看不到如何涉及國家安全。
對於外國關注 只能透過外交途徑解決
第三種情况是一些外國和境外勢力公然干預香港事務，通過立法、行政、非政府組織等多種方式插手和搗亂，與香港反中亂港勢力勾結合流，為香港反中亂港勢力撐腰打氣、提供保護傘，利用香港從事危害國家安全的活動。這應是針對另一個主權國在香港境外或境內所作的一些行為。問題是即使在香港制定了相關的國家安全法，若是由其他主權國的國家機構作出這些行為，這法律也不能實質規管得到，因它們是享有國家豁免權的。對於外國對香港提出的關注，只能透過外交途徑解決，在香港立法能有的作用不大。
這法律所能禁止的，只能是與外國國家機構取得聯繫的香港個人或團體。但他們所從事的所謂「危害國家安全的活動」，應也是上述第二種情况所列的各種活動。若活動本身不能威脅到國家安全，即使加上外國的所謂「干預」，那又如何能立時把這些活動轉化為可實質威脅到國家安全的行動呢？
維護國安為名 實是鎮壓異見
綜觀所有提出來支持香港已發生了構成國家安全風險的情况，其實都不能成立，實看不見中央有什麼迫切性和必須性，要在這時候為香港直接制定國家安全法。這些世界各國都看在眼裏的，在沒有迫切性和必須性而跳過基本法23條為香港直接制定《國家安全法》，背後的動機只能是以維護國家安全為名，實是鎮壓異見、侵害港人的基本權利。