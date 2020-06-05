曾志豪：真要比較中美之亂？

林鄭月娥指美國處理自己國內的騷亂是「雙重標準」，她真的看清楚美國發生什麼事了嗎？

那個跪壓黑人的白人警察，一早被革職，還要控以謀殺。

香港的警暴問題，那個用鐵馬「打8字」衝向人群的警員今天有什麼後果了嗎？印尼女記者的眼睛，到今天沒有任何一個警員要負責。這個警暴的處理問題，林鄭真的要和美國比較嗎？

美國的反警暴騷亂演變為搶掠名店的惡行，但香港至今，並無發生這種搶手機名店的單純搶掠物品的罪行。香港人一直冷靜克制，這是一個非常重要的分野。

更加不要比較，美國的不同州份都有警員倒戈，同情並向示威群眾致歉，香港有這種「標準」嗎？香港的官員稍微替警方說了一句抱歉的話，便被炮轟得要「補鑊」，這種「標準」，的確和美國完全不同。

港人知道「fear」來自什麼地方

如果真要把中美之亂比較，你便會看到，即使是有民主制衡的國家，一樣會發生警暴、社會不公的問題；但只要這個社會有民主自由的保障，不公的問題是有機會得到處理，這場騷亂還是看到解決的出路。反觀香港，警暴伴隨政權的打壓還有港版國安法，今年連維園也容不下六四集會燭光。一批香港藝人勇敢表態譴責美國警暴，但面對六四、面對香港的警暴問題，卻噤若寒蟬、不發一言。或許，這才是「雙重標準」，而背後原因，是林鄭所講的，今天是「rule of fear」。

但這個fear是什麼？真是她所言的，是街頭私了、破壞店舖嗎？

香港人都知道這個fear來自什麼地方，藝人不敢為香港警暴表態，因為有來自大陸封殺、指摘為港獨的fear。立法會議員參選人也有fear，就是如果奪取到某個比例的議席便等於「奪權」的fear。更有人「溫提」如果議員對國安法投反對票可能也會失去議員資格，這也是fear。

這種fear，美國也有嗎？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]