周永新：「攬炒」為何？

市民並不知道「攬炒」是什麼，直到人民代表大會在北京舉行會議，並且通過《港區維護國家安全法》的決定，市民開始意識到，在立法會9月換屆選舉之前，政治爭拗似乎勢所難免，社會將經歷另一輪震盪，安寧日子遙不可及。

「攬炒」使安寧日子遙不可及

「攬炒」有什麼解釋？通俗一點來說，就是「攬住一齊死、同歸於盡」。如果「攬炒」是死路一條，港人當然不會認同，但提出「攬炒」的人，自有他們的主張和看法：或以「攬炒」為手段，試圖在社會製造混亂，從而達到他們的目的；或利用「攬炒」迫使當權者讓步，往下來接受他們的要求；或以「攬炒」為威嚇，令對手知難而退。這樣，在9月立法會換屆選舉之前，「攬炒」的講法，會在社會造成怎樣的影響？市民對「攬炒」的行為，會有怎樣的反應？提出「攬炒」的人，預期的結果會否出現？筆者就觀察所得，以市民的角度，嘗試解答以上問題：

使用暴力「攬炒」不能表達市民意願

第一，如果「攬炒」仍是按照反修例風波的脈絡，要求政府回應「五大訴求」，則無論反對者如何衝擊政府，筆者認為，看來也難動搖政府「止暴制亂」的決心。最近，特首林鄭月娥明言：政府不會就反修例風波成立獨立調查委員會，連早前答應成立的檢討委員會，因多個應允參加的成員退出，也會無了期擱置。特首說：暴徒以為威嚇可迫使政府就範，他們使用的暴力不會得逞（大意）。

到了今時今日，因反修例風波而出現的警民攻防大戰，看來隨着警隊加強裝備，及警察近日採取的防範行動，去年見到的暴力場面應不會再發生。不過，警察成功止亂，並不意味反修例風波引發的疑慮和對政府的不滿，可以短期內平息，而警察的違法違紀行為，市民仍盼望政府能還他們一個真相。所以，如果「攬炒」是指使用暴力、一些比先前更具殺傷力的暴力，可以迫使政府成立獨立調查委員會，或把特首拉下台，筆者相信，這樣的「攬炒」不會成功，也無法得到市民的支持。對於暴力和破壞，市民是厭倦了！更不想暴力在疫情之外擾亂他們的生活。但政府不要錯判，以為市民厭倦暴力，就等同不再要求政府成立獨立調查委員會，市民只是覺得，「攬炒」並不能表達他們的意願。

「攬炒」與中央和特區政府「決一死戰」

第二，如果「攬炒」是指泛民試圖藉着9月立法會換屆選舉的機會，重演去年區議會泛民大勝的場面，一舉奪取立法會過半數議席（「35+」），從而控制立法會的立法和審批政府財政的權力，並且進一步迫使中央政府答允推行「真普選」的話，這樣的「攬炒」，可形容為透過立法會選舉，把對手「逼埋牆」，硬碰硬的與中央和特區政府「決一死戰」。不過，這種「攬炒」的手段，可行嗎？倡議者有沒有想過，「攬炒」之後，香港是怎樣的局面？

無疑，普選行政長官和立法機關是港人的願望，但他們會同意以「攬炒」的手段來達到目的嗎？如果泛民佔據立法會過半數議席，感到不安的相信不單是特區政府，還有擁有「全面管治權」的中央政府！中央政府會容忍泛民在立法會中把持大局嗎？權力是中央授予的，中央政府願意看到泛民癱瘓立法程序、不喜歡的「惡法」就不通過、不合他們心意的《財政預算案》就否決嗎？這並非原則的問題，是權力的來源和行使的問題。

市民對立法會選舉變成「攬炒」的場面有什麼看法？泛民在區議會選舉大勝的場面，會在立法會選舉重演嗎？去年區議會選舉，建制派雖然損失大部分議席，但所得票數其實並沒有減少，只是過去不投票的，特別是年輕選民，因政府在反修例風波的惡劣表現而把他們激怒了，結果大量新票投向泛民陣營。在9月以前，政府可真要小心了！如果在重大事情上重複犯錯，漠視市民的意願，選民再一次運用手中選票發泄不滿，也不是沒有可能。不過，只要政府小心行事，特首不再橫蠻地與民為敵，支持政府的建制派，相信不會如區議會選舉般一敗塗地。還有，立法會選舉使用的是比例代表制，建制派的鐵票不易搖動。

「攬炒」有對抗中央政府的意味

第三，如果「攬炒」是指反對人大通過「港區國安法」，並且批評此舉是變相的破壞「一國兩制」、摧毁「港人治港、高度自治」，因此認為就算自己與外國連繫，一起維護港人的自由和權利，甚至倡議「港人自決」，也應可以接受的話，這樣的「攬炒」，明顯有對抗中央政府的意味，也是不服國家訂下的法律。

筆者認為，維護國家安全和領土完整，這不單是特區政府的責任，也是港人作為中國公民應有的義務。其實，過去22年，特區政府未能就《基本法》第23條立法，怎麼也說不過去！第23條立法遙遙無期，現在人大針對「分裂國家」、「顛覆國家政權」、「組織實施恐怖活動」、「外國和境外勢力干預香港特區事務的活動」，通過「港區國安法」的決定，公道點來說，是中央政府不對嗎？中央政府若然有錯，也是再沒有耐性等待特區政府立法。

未來幾個月，抗議「港區國安法」的示威活動相信會頻密出現，有政協認為其中的激烈程度，可能比反修例風波更甚。筆者覺得，港人是否接受「港區國安法」，還要看日後推出的細節和條文，最終是否符合人大通過決定時的目的和精神，及特區政府如何向港人解釋；如果特區政府的交代搞得一團糟，就算港人有維護國家安全的意願，也會如《逃犯條例》的修訂一樣，變成另一場更大風波的藉口。

「攬炒」為何？是迫使政府回應「五大訴求」？是拉特首下台？是積聚籌碼一舉在立法會選舉奪取控制權？是迫使中央落實行政長官和立法會雙普選？是捍衛「一國兩制」和「高度自治」？是保護香港的自由、民主、人權、法治的核心價值？

以上「攬炒」的目的，都能取得不少港人的認同和支持，但以「攬炒」作為爭取的手段，推動「攬炒」的人，可有考慮「攬炒」的殺傷力所造成的後果？「攬着一起墮崖」說得壯烈，但是否符合港人的福祉？

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]