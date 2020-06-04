梁美芬：反對派斷送了本地立法機會

正當他們沾沾自喜，滿以為成功在望，中央宣布即將引用基本法第18條第3款的機制授權全國人大常委會制定「港版國安法」直接用於香港。這時候反對派才如夢初醒，跳出來擁抱基本法第23條，說中央剝奪了香港23條本地立法的機會。

筆者早前與基本法前草委、反對派元老李柱銘出席電視節目，他終於親口道出23條「自行立法」是好東西，而不是妖魔。李柱銘又公開問「為什麼不可以在立法會立法呢？」聽罷我當然很高興反對派元老終於醒悟，但現在的反對派議員並未有這種敏銳，例如郭榮鏗仍然在5月27日立法會上要求特區政府不要就23條立法。李柱銘不可能不知道現在的立法會淪落到什麼局面，也不可能不知道他的後輩將年輕人煽動到什麼地步。這班政治蠢才不惜癱瘓內會，令立法會比街市都不如，烏煙「臭」氣，將23條立法罵得董建華後每一屆特首都不想碰，自己則想在政治上「又食又拎」。

國家忍足香港23年，另一邊廂澳門早已完成自行立法。23條如是，《國歌法》如是，立法後澳門沒有變成「警察城市」，反而繁榮穩定，發展得很好！這就是澳門把握一國兩制有道，睿智地處理好一國兩制的關係。當今的社會形勢與2003年不可同日而語，在國際形勢的威迫下，香港內憂外患，成為國家的安全隱患，中央頒布「港版國安法」實乃迫不得已！既要挽救香港，不要陷入攬炒派設下的圈套，更要向內地14億人民交代。

「港版國安法」沒有取代23條，香港特區政府日後仍然需要就「港版國安法」未規定的部分以本地立法的方式制定。如果再有機會就23條本地立法，香港的反對派是否願意汲取教訓，把握機會自行完成這憲制責任？

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]