李肇祐：愛國工程在香港的效果

國家主導民族建構 或增國內衝突風險

事實上,近年政治學界已發現國家主導的民族建構工程,如推廣統一語言,不但未必能加強民族團結,更有可能增加相關國家發生國內衝突的風險。針對有關現象,心理學家所提出關於「社群可塑性的信念(beliefs about group malleability)」或許能提供一些解釋。所謂的社群可塑性,就是一個群體的屬性到底有多大程度是受環境塑造。認為社群可變的人相信社群的特徵來自外在環境,例如領袖喜好或經濟情况的影響。相反,認為社群是固定的人相信社群的成員有一些共通且根深柢固的「本性」。過往不少研究指出,這些信念對社群關係有深刻影響。例如,在一項針對以色列猶太人和巴勒斯坦人之間的衝突的研究中,學者發現如果受訪者認為群體的特徵是可塑的,他們會更願意與另一社群合作。筆者在香港大學生群體進行的研究亦發現相似現象:相信群體是可塑的研究參加者普遍不但較傾向支持內地來港新移民及遊客,亦有稍高的中國人身分認同。究其原因,或許是因為相信群體是可塑的人認為群體身分與價值的差異既然來自外在環境,那這些差異或許是暫時且可以容忍的。他們可能也會認為,只要易地而處,自己也會發展出相似的行為及文化,從而減少他們與另一群體發生衝突甚至決裂的機會。

追問下去,到底強調中港「血濃於水」、彼此「同根同心」的愛國工程會否在灌輸共同民族意識的同時誘發一種對社群僵化的想像?為解答這個問題,筆者於2017年在香港的兩間大學招募共200名本地學生參與一項實驗。參加者被隨機分配閱讀一篇描述中華民族歷史和性質的短文。文章有兩個版本,其中一篇模仿官方論述,強調中華民族有5000多年的歷史,並且是高度統一(「血濃於水」)的群體,而另一篇則強調中華民族是一個近代的社會建構,其構成取決於經濟和政治因素。閱讀完畢後,參加者回答一系列關於社群可塑性信念的問題。值得留意的是,這些跟進問題並沒有提及中華民族或中國,而且亦與大量跟研究無關的問題混在一起,筆者感興趣的是不同民族論述對一般信念的影響。所有的參加者在實驗完成後都會被告知研究的相關理論背景以及實驗的設計理念。

可能誘發對社群僵化的想像

結果顯示,首先,兩組參加者平均對中華民族的統一程度的想法在統計學上有顯著差異,說明實驗成功誘發參加者對中華民族的不同理解。更重要的是,筆者發現閱讀中華民族有5000多年歷史的文章的參加者平均比另一組參加者更傾向相信群體有固定的特質。具體來說,如果群體可塑性信念的最高分為5分,前者的平均得分為2.43,後者則是2.86。結合之前的討論,我們或許可以說,官方的愛國工程假如過分強調中華民族光明合一的一面,而對國內種種問題以及批判聲音則輕輕帶過或避而不談,很可能會誘發一種對社群僵化的想像,令中港之間的矛盾更難消弭。當然,在是次實驗中兩組的實質差異非常輕微,而且實驗的設計亦無法完全引證不同民族論述透過社群可塑性信念對中國觀感的間接效果,但不要忘記,參加者只是用廿多分鐘閱讀了一篇短文。如果他們持續接收相關資訊,長遠的效果可能會更為明顯。

觀乎政府近日一連串以愛國為名的行動,我們很難想像它們如何能增加市民對國家的好感。當然,叫人費解的事還是會陸續有來的。例如,近年被建制派窮追猛打的通識科,強調多角度思考,理應能幫助學生了解到中華民族並非鐵板一塊,從而增強他們民族認同的韌性。引用趙永佳教授的說法,就是「為青年人注入抗體,來直面中國發展的複雜性」。趙教授的研究亦發現,學生對通識科的興趣對他們的公民和政治參與影響不大。奇怪的是,香港的愛國工程主事者仍一股腦兒的視通識科為學生不愛國的元兇,說要加強把關云云。有些事情失敗了,思維不變,再出發多少次都不會改變結果的。

作者是教育大學亞洲及政策研究學系副教授

[李肇祐]