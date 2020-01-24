關仲然：666罷韓：韓國瑜罷免案相關爭議

孫中山當年在三民主義中，提出人民擁有4種參政權利，分別為選舉、罷免、創制和複決，高雄人在星期六即將可以行使其中的之一的罷免權，表達對韓國瑜的支持或反對。台灣過去幾次舉行政治人物的罷免投票，但次數不多，成功的更是少數，較有名的幾次，分別是太陽花運動之後、2015年舉行的「割闌尾計劃」（割闌尾與「割爛委」、「割藍委」發音相近），提出罷免國民黨的時任立委蔡正元；以及2017年提出對時代力量時任立委黃國昌的罷免，但都不成功。

有趣的是，歷史上在台灣罷免投票中，拿下「最高票」的政治人物，就是韓國瑜自己。當時是1994年提出對幾位國民黨立委的罷免，韓國瑜一共「取得」377,822票罷免票，但罷免也因為未及門檻而失敗，所以當年韓國瑜保住立委一職。

修法前門檻「太高」 修法後「太易」

相隔26年後再被提罷免，韓國瑜想又一次全身而退，難度增加不少。2016年，台灣修正《選罷法》，由以往「投票率要超過五成，而同意票也要超過有效票的1/2」才能罷免（假設有100個選民，要有51人出來投票，並且有26人投票贊成罷免），改成為「同意票多於不同意票，同意票超過選民總數的1/4」就能夠罷免（即100個選民，只需要26人出來投票贊成罷免，且同意票多於不同意票）。換言之，在2016年後，台灣的罷免投票跟過往相比，在較低投票率的情况下也可以通過。以往「被罷免」的人只要呼籲支持者不去投票，將投票率壓低就能避過罷免，現在此招將不再有效。

在這新的《選罷法》下，不少人提出相關「罷免投票」的正當性問題。像今次罷韓，韓國瑜2018年以89萬票當選（擊敗取得74萬票的陳其邁），但在今次的罷韓投票中，只需要有58萬人（約25%選民）出來投票反韓（且同意票多於不同意票），韓國瑜就要下台。修法前的罷免制度，一直為人詬病門檻太高，導致罷免權有名無實；但修法後的罷免難度又彷彿變得太過容易，如果高雄人今次成功罷免韓國瑜，隨時開創日後兩大政黨互相罷免的先河。

發起者認為市府不公 國民黨質疑蔡政府「助攻」

至於今次「罷韓」另一有趣地方，跟過往罷免立委或村里長不一樣，今次是高雄人罷免高雄市最有權力的人，整個罷免的程序由高雄市政府執行，負責今次投票的高雄市選委會主委由高雄副市長擔任，是否做到「中立」，或是否有足夠的條例監察相關的執行，也令人疑惑。例如之前就有市政府以「未經許可」為由，神速拆除街口剛剛放上的罷韓廣告板。另外，市政府也以防疫為由，拒絕借出以往作為票站的學校，更改了300多個票站的位置。發起罷韓的人認為，這都是市政府當局不公的操作。

不過，在兩黨制下，作為全台灣執政黨的民進黨也有對策，令國民黨不斷質疑蔡英文政府以政府機器「助攻」罷韓（對了，這才是「助攻」的真正意思，李梓敬之前應該不太理解）。例如，台灣高鐵在5月27日至6月9日推行票價優惠，國民黨質疑高鐵最大股東、即台灣政府，增加居住在高雄以外地方的高雄人回家投票的意欲；又例如，公視作為公營廣播，節目《獨立特派員》以「罷免這件事」為主題，直接協助宣揚罷韓人士的理念。

關鍵在於「厭韓者」厭韓程度

罷韓能否通過，關鍵在於討厭韓國瑜的人討厭韓國瑜的程度。政治人物總會有支持者和反對者，在台灣現行《選罷法》中，結果只取決於討厭韓的人，要討厭到願意花時間在大熱天出來投票。

韓國瑜早前公開道歉，為當選不久就跑去選總統而道歉，而且當選一年多，證實了高雄沒有石油、沒有迪士尼、沒有F1、沒有賽馬、沒有愛情摩天輪……韓國瑜這次的應對，一改之前選總統時的勇悍，以「冰處理」的態度不作反應，就連罷免的電視說明會也缺席。韓國瑜在罷免前幾天，終於低調、終於專心市政，這是韓國瑜市長的開始，還是一開始就結束了？

作者是浸會大學政治及國際關係學系兼任講師

[關仲然]