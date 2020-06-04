王慧麟：沒有愛國不愛黨的公共空間

最近揭密的英國檔案指出，早在1990年，支聯會在維園舉辦六四晚會，北京已向英方提出抗議，並質疑為何港英政府不願引用《公安條例》，停止有關活動。這當然是與支聯會的官方立場有關，因為其五大綱領——即釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國，都不容於北京領導層。1997年之前，曾經有人擔心，維園六四晚會會否被官方禁止以及被迫停辦。九七之後，維園的六四晚會，年年燈火繼續，直至今日，疫症之下，驟然熄燈。

六四在港特別意義：對「民主中國」想像

近10多年，有關六四晚會，被賦予不少意義。一種說法，是記憶與遺忘的鬥爭。一方面，1989年之後，官方全力淡化1989年的學運，部分年輕一代，其實與1989年所發生之事漸行漸遠。另一方面，近20多年，中國經濟富強，人人豐衣足食，部分漸漸覺得，西方一套的所謂民主自由制度，是否適用於現在的情况？而且更有一種說法，就是說沒有1989年的一場鎮壓，就不可能有今日的經濟富強及自信。至於近十年八載，更有一些論述指，1989年的一場所謂血腥鎮壓，是部分別有用心的海外華人及香港部分人士揑造出來的事情云云，並試圖以disinformation來否定六四鎮壓的存在。

但六四在港，卻有另一種特別意義，就是對「民主中國」的想像。1980年代正值中國大膽放心經濟改革，探索政治體制改革的可能。1988年，《村民委員會組織法》試行，權力下放，推動村民自治以及基層選舉，社會上有一股相當熱烈的討論，推動更進一步的政治體制改革以及民主化，所謂走向一個既有民主又是經濟富強的中國。香港人對八九學運的支持，亦是好大程度上，希望中國走向民主富強的想像及希望。支聯會的五大綱領，最後一個是「建設民主中國」，亦是當時不少香港人對未來中國的期盼。

在支聯會的五大綱領之中，「建設民主中國」的前提，是「結束一黨專政」，亦即是民主中國的背後就是拒絕一個專政獨裁的政權。這其實是一種「愛國不愛黨」的觀念：國家與政黨是分開的，支聯會及其支持者愛中國，但就拒絕愛某一個政黨，而是希望未來會有一個民主富強的中國。

未來對民主派打壓 只會愈來愈大

1997年後，由於北京一直容忍六四晚會，形成民主派內部分人士有一種感覺，認為北京對民主派的認知，有一條底線是最重要的，就是愛國，即是說，他們覺得，北京可以容忍民主派反共，但一定不能賣國，不能通敵，不能挾洋自重。所以，支聯會創辦人之一的司徒華先生，在2011年病逝後，北京及建制派人士沒有否定其愛國情操，亦令民主派部分人士認為，只要不去動這條底線，大抵與六四有關的活動，還可以有機會繼續。但時移世易，今次警方以疫情為由，反對六四晚會，其實是傳遞了一個好重要的信息：即是民主派的這套愛國不愛黨的論述，已不容於北京，而且，愛國與愛黨，不容分開。

當然，比起其他省市，香港還是相對自由，民主派及其支持者，仍然可以繼續持守其「愛國不愛黨」的立場，但當北京已不容忍這種「黨國分開」的立場的話，當民主派已不是「愛國」，而是「敵人」的話，未來對支聯會以至民主派的打壓，力度只會愈來愈大。

作者是時事評論員

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[王慧麟]