朱國斌：認真對待基本法

「一國兩制」非權宜之計 豈可兒戲

檢視過去近23年來「一國兩制」在香港的實踐，泛民光譜下的、「政治掛帥」的學者和法律界人士能夠認真對待基本法的時刻少之又少。更多的時候，他們寫作與行為往往立場優先，以先入之見選擇性地詮釋基本法。比如，在面對「白皮書」、「DQ議員」、「一地兩檢」、「國安立法」這類嚴肅法律議題時，放棄理性探討，動輒就宣告一國兩制已死。在過去的這些年裏，一國兩制已死就像「狼來了」的故事，被反覆傳播宣說。又比如，為了推行特定的政治議程，無視特區既有的法律制度和規定，鼓動市民（特別是青少年）上街「公民抗命」、「違法達義」、「勇武抗暴」，在政治訴求達不到目的時，鼓譟動搖基本法確立的憲制秩序，謀求「真攬炒」。再比如，片面解讀基本法第18條、污名化基本法第23條、曲解基本法第158條法律解釋安排，根據政治偏好擁護或反對基本法的特定條文。這些言行當然受基本法言論自由條款的保護，但是客觀上有損基本法的權威，也不利於一國兩制在香港的順暢實踐。長此以往，最壞的情况，一國兩制已死將會成為一個自我實現的政治預言。

「一國兩制」面臨前所未有的挑戰

回歸之後，尤其是2014年之後，國際和國內環境發生了巨大的變遷。這些歷史性的變遷給一國兩制帶來了前所未有的挑戰。從國際層面上看，中國急速崛起和中美全面對抗迅猛地將香港捲入國際鬥爭的漩渦。如去年6月開始的香港本地「反修例運動」出人意料地上升至中美對抗層面，使香港成為中美兩國的角力場已是既成事實。從國家層面上看，中央不斷重申和提高對於特區在維護國家的主權、安全和發展利益方面的期望，而特區政府履行憲制責任和義務的能力卻日趨弱化，難以達到中央的要求。正因如此，全國人大決定授權人大常委會制定《港區維護國家安全法》，以彌補國家安全法網的缺漏，並敦促特區自行立法落實第23條。從香港層面上看，去年「反修例運動」以來，政治對立嚴重、街頭暴力氾濫、社會秩序不穩、人民安全感降低。反對派一些做法挑戰了中央設定的底線，再往前一步就是真「攬炒」了。凡此種種，說重一點，令到一國兩制在香港的前途晦暗不明。此時此刻，香港市民難免會對香港的前途憂心忡忡。也正是因為前路茫茫，才更應該回歸基本法。

為什麼要認真對待基本法

正如終審法院時任首席法官李國能在「吳嘉玲案」判決中指出，「《中華人民共和國香港特別行政區基本法》乃根據（《中國憲法》）第31條制定，並由全國人民代表大會通過，於1990年4月4日予以公布。當香港特別行政區於1997年7月1日成立，即中國恢復對香港行使主權時，《基本法》即成為特區的憲法」。基本法載明了香港特區在「一個國家」之下的高度自治。從第三章「居民的基本權利和義務」來看，基本法為香港居民提供的保障不可謂不多，而義務只有一條，即：遵守在特區實行的法律，也就是守法的義務。但是，無論從文本主義或是法律現實主義的角度來看，基本法只有被真誠信奉，其對自由和權利的承諾才能落到實處。倘若各方面都不認真對待基本法，選擇性地落實基本法（如只講45條、68條，不講23條），而不是前後貫通地（contextualism）、整體上（holistically）閱讀理解基本法，那麼基本法最終就得不到根本尊重，進而能為市民提供的保障則愈來愈少。若有朝一日基本法不為人所尊重並信仰，我們再尋求它的庇護，則為時已晚。In the end，無視基本法和法治的後果，是會被「邊個聲大就惡晒」的思維所吞噬的，到那時所有人都成為輸家。這是我們想看到的、能夠承擔得起的嗎？

事後諸葛亮的話好說但不必多說。亡羊補牢猶未為晚，希望各方面都能夠認真對待基本法且信仰之，讓一國兩制在香港的實踐重回正軌。

作者是香港城市大學法律學院教授

[朱國斌]