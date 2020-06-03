朱浩霆：國安法細節應充分考慮港人既有權利

政府應就細節諮詢立法會

由於中國現行的《國安法》基本上是一套框架，並無直接制定刑事罪行，而是透過《刑法》執行該法，所以，我們不能參考《國安法》了解港版國安法可能的具體細節，亦可以預期港版國安法有一定「原創性」。不過，《國安法》總則對國家安全定義廣闊，由主權至經濟社會可持續發展，涵蓋甚廣。《國安法》亦有「保衛人民民主專政的政權」及「依法取締邪教組織」等條文，那麼在香港存在已久的支聯會及法輪功會否因而被取締？由此可見，雖說港版國安法只針對一小撮人，但卻對港人既有權利帶來一定的潛在影響。

政府向人大常委會提交意見前，應就細節諮詢立法會。《基本法》第18條訂明人大常委會就增減附件三所列全國性法律前會先諮詢基本法委員會及特區政府。雖然沒有諮詢立法會機制，但在1999年時任政制事務局長孫明揚表明如擬列入附件三的法律對香港有實質影響，會先提交立法會有關事務委員會討論，訂立了不成文諮詢機制。然而，港版國安法立法倉卒並蓄意繞過立法會，法律事務委員會沒有得到諮詢。可以預期的是，人大常委會在起草港版國安法細節或有初稿時將會再諮詢基本法委員會及特區政府。林鄭月娥亦表明會在立法過程中積極反映香港特區具體情况。所以，林鄭應該盡早向立法會相關事務委員會蒐集意見，以圖將來法律細節能顧及香港情况，降低港人憂慮。當然，如此社會環境及特區官員的態度，相信筆者的提議只是一廂情願。

未來或銜接23條 訂立應適度寬鬆

由於中港法制差異，及需要維持現有營商環境及人權自由，人大常委會訂立法律細節及限制宜達到立法目的所需要的基本程度，不宜太闊太嚴，且不宜具追溯力，以免商人及市民誤墮法網。另外，港版國安法可能與將來第23條有所銜接，所以港版國安法應適度寬鬆，再視乎實際情况將來以23條立法補漏。此外，若中央直接在香港建立專門負責國家安全機構，在憲制上存有爭議之餘，目前亦無必要。建議透過現時本地執法部門執行。

作者是香港青年時事評論員協會會董、香港愛爾蘭商會董事

[朱浩霆]