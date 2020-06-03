陳少波：「天下制裁」？「東方柏林」？ 阿爺投鼠忌器？……別再發夢啦！

1. 國際金融中心地位高於國家主權？

阿爺成日講勿忘「一國兩制」的初心。這個初心不是什麼香港金融中心的集資、融資功能，而是國家統一，是維護國家主權。在國家統一這個首要目標面前，在國家主權面前，什麼國際金融中心、什麼「兩制」，都是次要的。喪失主權意味着執政合法性蕩然無存。環顧當今世上，哪位領導人膽敢放棄一丁點的國家主權，甘心做賣國的千古罪人？！

三四十年前國門初啟，國力尚弱，北京何曾懼怕過香港金融市場的崩塌，又何曾懼怕過走資潮和移民潮，何况三四十年後的今天，中國早已成為世界第二大經濟體，且按國際經濟學界普遍說法，將在10年內超越美帝的經濟體量，又豈會懼怕？！北京不是不需要香港的國際金融中心地位，但是相比三四十年前，何時更需要香港這個「下金蛋的鵝」，何時更擔心會失去香港的集資功能？難道不是不言自明嗎？連登仔念茲在茲的「攬炒」，試問能有三四十年前「港元危機」的威懾力和殺傷力？即使如此，北京當年可曾猶豫過片刻？阿爺絕對不願意「攬炒」，卻也從來不怕「攬炒」，但是受傷的只是香港。

2. 取消香港「獨立關稅區」？

「獨立關稅區」本出自關貿總協定（GATT），1995年世貿（WTO）成立後予以承繼。GATT為多邊國際貿易協定，WTO更發展為國際性組織。儘管美帝影響力絕對不容低估，但在國際組織內其實並無十足話事權，香港「獨立關稅區」地位更不是它想取消便能取消的。

美帝能做的無非就是把《香港政策法》賦予香港的關稅優惠全部取消。但是，香港對外貿易並不仰仗美帝，輸美產品總額每年只有區區5億美刀（美元），反而小小的香港卻是美帝全球最大的單一順差來源地，2018年高達約310億美刀，過去約10年累積近3000億。更致命的是，香港是美帝第七大農業產品出口市場、第四大牛肉及牛肉產品出口市場。《香港人權與民主法案》之所以對懲罰美港貿易無甚着墨，那是他們真的不會跟真金白銀過不去的。連任大過天的「推特總統」難道會與農業州的選民對着幹？

撤走1300家美資公司（其中約290家在港設立地區總部）？其實，美資之所以看中香港，成為最大的外資群體，無非就是以香港為基地、為跳板，分享中國內地市場成長帶來的豐厚回報、天量利潤。無論是實業資本還是華爾街巨頭代表的金融資本，豈會那麼順攤地聽「推特總統」、國會議員那支笛？即使美帝兩黨之間、朝野之間早已形成反華共識，11月大選在即，沒有最反華，只有更反華，但是美帝從來不是鐵板一塊。白宮有白宮的連任考慮，國會山有國會山的關切，軍火能源集團有自己的算盤，情報機構有它的陰謀，金融資本、實業資本卻也有難以割捨的利益。

美刀宣布與港元脫鈎？其實，聯繫匯率制度從來都是香港內部事務，港元與美刀掛鈎根本不需美帝批准，因此它也無從宣布脫鈎。那麼，拋港元換美刀呢？其實，港元實質上就是二次包裝的美刀，發鈔行每發行7.8港元就會在金管局存入1美刀，而香港目前外匯儲備是基礎貨幣的兩倍以上。形容為固若金湯，毫不誇張。

3. 「天下制裁」是對北京的大殺器？

70多年前就曾有過「天下制裁」——當年叫貿易禁運，香港更是灘頭陣地，美國駐港總領事直接督戰。「制裁」來「制裁」去，最後美帝「大統領」自己飛到北京破冰。不再是70多年前的百廢待舉，也不再是30多年前徘徊於國際市場大門之外，如今的中國並非吳下阿蒙，既是世界工廠，更是世界市場。小到指甲剪、馬桶蓋，大到太空艙、航母，中國無不實現國產化。按聯合國產業分類，中國是全球唯一擁有全部工業門類的國家，以舉世無雙來形容，完全不為過。

的而且確，在芯片製造等高新科技領域，在石油、天然氣等能源供應方面，美帝尚能或輕或重地卡住中國脖子。但是，如今的世界也不再是兩大陣營對峙的冷戰時代，而是經濟高度依存的全球化時代。中國製造真要被卡着了，同時也是美帝的災難，更是全球生產鏈的噩夢。那才是「真攬炒」。

4. 香港成為「東方柏林」？

荷李活冷戰電影看多了，難免會有一種「柏林」情意結。「東方柏林」的說法顯然是投西方政客和媒體所好，喚醒他們的冷戰記憶，說到底就是想在香港實現「中美共治」。

可惜，中國並非冷戰年代分裂的兩德，回歸後的香港也不可能成為「中美共治」的「東方柏林」。「港區國安法」一錘定音，還有執行機制護航，喪鐘將為叛國者、分裂國家者、恐怖主義者等敲響，那些植根香港數十載、長期從事對內地滲透顛覆心戰的各種機構，在香港的日子也開始進入倒計時了。

泛黃中人甘當美帝馬前卒，視國家主權如無物，把自己綁在反中的戰車上，犯下現代政治大忌，而且不知「一國兩制」邊界何在，一而再、再而三突破阿爺底線，「貪勝不知輸」！2013年，戴耀廷以「佔領中環」相威脅，要一個由反對派作主的普選方案，結果等來的卻是「8．31決定」；2016年，梁頌恆、游蕙禎在立法會宣誓時高叫「支那」，換來的是全國人大常委會對《基本法》104條釋法。每一次，反對派以為能用「核彈」嚇倒阿爺，到頭來卻必定遭到阿爺以「氫彈」加碼回擊。對抗不斷升級，但是這個邏輯從來沒有變過。去年「黑暴」無惡不作，大搞「時代革命」，以為北京的隱忍就是軟弱，擔心失去國際金融中心因而投鼠忌器。最終，他們真的「成功爭取」中央直接制定國安法。

香港永遠不會成為「東方柏林」，傳說中的「天下制裁」不過雷聲大雨點小。「港區國安法」是阿爺的釜底抽薪之策，徹底改變香港政治格局。泛黃中人不如趁早眾籌買個小島，再訂張單程船票，從此待在「方舟共同體」終老吧！

（「香江新局的挑戰與機遇」之一）

作者是民間智庫召集人

[陳少波]