梁美儀：香港成失色明珠

北京指今次立法體現中央維護國家安全的堅強意志和決心，所以本港建制陣營空群而出，為立法決定保駕護航，強調反修例運動期間持續多月出現的「黑暴」，不單令社會無法安寧，部分人更伺機推動港獨及恐怖主義活動，勾結外國勢力，危害國家安全，才令中央忍無可忍出手。

不少附和立法者更將近日美國由明尼蘇達州白人警察，以膝跪在黑人疑犯George Floyd頸上8分鐘後，犯人死亡而引發全美多個城市爆發騷亂為例子，指出訂立國安法的迫切性。兩地社會、文化及政治環境大為不同，但很清楚的是，擁有公權力、手握武器的警員，一旦在行動時沒有制約，過分使用武力，導致市民受到不必要的傷害，都是激發民眾憤怒的根源，且可一發不可收拾。

相比於香港，美國有關當局相對快速回應公眾的不滿，涉事的4名警員已被革職，而發生事件的明尼阿波利斯，市長Jacob Frey更直指事件恐怖、不人道，並對黑人社區致歉。警方亦承諾徹查事件，而美國聯邦調查局亦已介入調查。幸好，香港迄今未出現有因警員公然使用武力令參與運動人士致死的個案，但至今，有多少被指濫用過分武力的警員受到懲處？

在整場反修例運動中，警隊「同仇敵愾」，沒有人公然質疑同袍的執法行動。在美國，各地警察部門對事件的表態，已非香港可以想像。芝加哥警察局長David O. Brown公開表示，任何濫權或容許這情况出現的警員，根本不配去佩戴警章。在佛羅里達州南面的Coral Gables市，在群眾遊行示威期間，有多名警務人員曾在示威現場單膝下跪，悼念遇害死者。

假如香港能有機制公平公正處理警暴問題，今天的香港會否有所不同？

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]