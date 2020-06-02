歐陽五：遭「制裁恐嚇」的香港 和被「跪殺」的弗洛伊德

非洲裔美國人弗洛伊德被明尼阿波利斯市白人警員暴力執法「跪殺」事件引發的抗議，一連數日在美不斷發酵。截至日前，美國已有數十座城市發生大規模遊行示威，明尼蘇達州甚至自二戰以來首次動員全州國民警衛隊（United States National Guard）出動以維持治安。

頗為諷刺的是，美國當局一面聲稱「為了香港人民，要制裁香港」，一面又對本國公民反種族歧視的強烈訴求一再迴避。一時間，港人的重要性似乎優先於美國公民，那些有感於「美國優先」而投票給共和黨的美國人，不知此時作何感想。

事實上，在中美問題上搞雙重標準，一直是美國高級政客的慣用手段。修例風波爆發時，美國眾議院議長佩洛西曾稱，發生在香港的示威遊行是「一道美麗的風景線」，並稱本港街頭激進分子「英勇」。如今「風景線」在美國出現，佩洛西卻譴責「這真是一場悲劇，這是一種犯罪」，而示威者「必須有人被繩之以法」。

在此次「港版國安法」問題上，美國更是一邊以「維護國家安全」之名，揚言將限制中國部分留學生和學者赴美留學研究，一邊又對中國在自己的領土上合理合法地運用法律手段彌補國家安全漏洞指指點點。似乎只有美國的國安是正當利益必須維護，而中國的國安還需由美國人說了算，完全是雙重標準和霸道邏輯。

早在1983年，仍是英國殖民地的香港即開始實施聯繫匯率，1995年更成為世界貿易組織（WTO）創始成員，彼時其相對獨立的地位均獲美國承認；1997年香港回歸以後，《憲法》和《基本法》不僅以法定的形式保留了香港的單獨關稅區和WTO獨立成員地位，還使香港獲得遠超港英時期的高度自治權，「一國兩制」方針下的特別行政區制度在世界範圍內更是絕無僅有的創新。美國此時卻以香港「失去高度自治」為由制裁香港，實在師出無名。

美政客應先看看本國有否落實公平正義

面對美方「山雨欲來」的制裁，中方的態度也相當明確：中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移，且「如果美方執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施予以堅決回擊」。國家安全無疑是核心利益，香港的長期繁榮穩定亦然，中央此次採取「決定+立法」兩步走的方式來填補香港國安漏洞，既是捍衛國家核心利益，更是為香港盡早恢復秩序、發展經濟保駕護航，畢竟沒有任何國家比中國更希望香港好。

與此同時，美國在香港有8.5萬名公民、1300多家企業、近300個地區總部和400多個地區辦公室，幾乎所有美國主要金融企業都在香港營運，美國對香港貿易順差在過去10年間累計達2970億美元，位列美全球交易伙伴首位。安全、穩定、繁榮的香港，不僅是其維持世界「三大中心」的重要條件，也符合美國及一眾盟友的切身利益。相反，若美國的「制裁大棒」當真砸下，美英等國在香港盤根錯節的利益群體也將「頭破血流」。

值得注意的是，「財爺」陳茂波日前不僅對美國取消香港特別關稅區待遇、禁止香港進口敏感技術和打擊香港聯繫匯率等三方面潛在的制裁手段逐一回應，還特別強調，特區政府對中美貿易摩擦可能影響到香港金融安全的情况已做足兩年準備。可見，中央和特區層面的工具箱中均備有多種應對工具，美方的「制裁恐嚇」並不足懼。

當然，美國政府歷來擅長將國內問題引向國際，以轉移國內選民的視線。如今，美當局打着「道義」的旗幟揚言制裁香港，一定程度上也將被作為掩蓋弗洛伊德之死的焦點轉移大法。只是當那些誇誇其談的美國政客在為香港「打抱不平」之時，或許應先回過頭看看，自己宣揚的公平正義，是否有在本國公民中間得到真正落實。

作者是時事評論員

[歐陽五]