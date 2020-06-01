鄭立：美戰略似針對港商界

雖然有些人會希望美國只針對官僚和政客，但是恐怕會落空，因為香港相關的官僚政客，大部分恐怕已重注在香港政府。如果他們不去美國，也沒有資產在美國的話，其實美國的制裁對他們的威脅也是有限的，美國要聯合其他國家，例如日本去一起根據一個冗長的名單去制裁個人，技術上並不那麼容易。

商界與銀行界跟政府官僚不同，他們生意做大了的話，很難避開佔世界消費能量四分之一以上的美國之影響。美國的制裁對政府人員與政客的威脅有限，對商界卻有非常巨大的威脅，足以摧毁他們的生意。

美國設下的盤口，應該是「如果不做某些事，我們就會制裁，如果做某些事，我們就會解除制裁」，比方說，如果香港不取消功能組別，他們就會取消香港的單獨關稅地位，如果香港取消了功能組別了，他們就會回復。

他們設下這個遊戲規則，是為了逼香港的商界與銀行界，作為受害者而歸邊，因為他們只有幾個選擇：第一，認輸不玩縮減香港業務；第二，向美國游說求情要求解除制裁；第三，向香港政府游說施壓要求接受美國的要求，讓美國解除制裁。

政府是不會予以補償的，就算政府有額外資源，他們也會選擇扶植新的親政府商人或者派自己人取而代之。所以商界只有同時去游說美國手下留情之餘，同時也希望香港政府讓步，商界被迫進了一個非常不妙的位置。

假設制裁真的來到的時候，相關的政客必須記得，解除制裁的條件是什麼，而納入討論，在香港形成一個新共識，搞清楚香港各界該做什麼，除非香港打算被制裁到永遠。

作者是專欄作家

[鄭立]