盧文端：韓正談港區國安法 為何重點講經濟民生？

立法確保有穩定環境解決深層次矛盾

香港社會流傳韓正參加港澳地區全國政協委員聯組會講話的3段視頻，其內容主要有3點：

一是香港有很多深層次的經濟民生問題要解決，但解決的前提是要有個安定的社會環境，港區國安立法的目的，就是為了確保香港有穩定環境去解決深層次矛盾；二是中央全力支持香港特區政府解決經濟民生的深層次問題；三是港區國安立法針對的是破壞國家安全的極少數人，保護的是絕大多數香港市民的生命財產安全和基本權利及自由。

韓正在以港區國安法為主題發表重要講話時，內容的重點卻是經濟民生，其背後的意義何在？筆者對此有3方面分析：

第一，韓正說出了「黑暴」肆虐之下解決深層次問題提不上議事日程的政治現實，強調了中央出手立法的目的，是為了確保香港有穩定環境解決深層次矛盾。

韓正在講話中談到，香港有很多深層次的經濟民生問題需要解決，但沒有安定的社會環境，很多問題就提不上議事日程，就沒有辦法在社會繼續共同討論形成共識。大家都看到的事實是，香港飽受「暴力攬炒」之苦。極端恐怖暴力活動，公然侵犯市民人身自由和財產安全，暴徒搗毁公物，打砸燒店舖，嚴重損害投資者權益，衝擊法治環境，香港社會根本沒有辦法集中精力討論市民關切的深層次問題。韓正明確指出，這個國安立法的目的，就是為了確保香港有穩定環境去解決經濟民生方面的深層次矛盾。韓正的講話就是要向香港社會表明，中央主導國安立法，從根本上實現香港的止暴制亂，既是為了維護國家安全，也是為了香港的穩定和發展，為了港人的福祉。

中央全力支持香港解決深層次矛盾

第二，韓正重申了中央重視香港聚焦發展解決經濟民生深層次問題的一貫思想，表達了中央對香港的全力支持和對香港市民的真誠關顧。

國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國20周年大會上的講話中，要求香港始終聚焦發展這個第一要務。他說，發展是永恒的主題，是香港的立身之本，也是解決香港各種問題的金鑰匙。他還特別提醒，香港雖有不錯的家底，但也經不起折騰，經不起內耗，囑託港人要抓住機遇，把主要精力集中到搞建設、謀發展上來。韓正這次重點講經濟民生，體現了習近平這個講話的要求。

韓正還代表中央表態說，從中央政府來講，會全力以赴支持香港特區政府解決經濟和社會民生的一些深層次問題。記得2003年，香港受到沙士和《基本法》第23條立法爭議的雙重打擊，陷於困境。中央及時推出挺港措施，很快扭轉了形勢。韓正的講話實際上已經向香港社會預告，中央正在研究部署出台新一輪的挺港政策措施，既是為了帶動香港疫後經濟重建，支持香港解決經濟民生的深層次問題，更是要顯示中央對香港的支持和關心。今次北京兩會，不少港區人大代表和政協委員都向中央提出了包括房屋土地、金融貿易、創新科技等多方面的挺港建議。許多港人對此抱有很高的期待。

中央軟硬兩手處理港區國安立法問題

第三，韓正嚴格區分港區國安法的打擊對象與關顧對象，顯示了中央以軟硬兩手處理港區國安法問題。

韓正談到，國家不可能容忍分裂國家的行為和恐怖活動，從國家層面進行香港國安立法，針對的是搞「港獨」、「黑暴」等極少數人，維護的是絕大多數香港同胞、香港市民的生命財產安全、基本權利、自由和切身利益。在這裏，韓正特別將打擊對象與關顧對象區分開來，其所顯示的政治意義在於，以軟硬兩手處理港區國安立法問題：對破壞國家安全的極少數人予以強硬打擊，對於絕大多數香港市民予以關顧保護。

需要留意的是，有人說起港區國安立法，就一味將中央對香港政策定性為強硬。其實，這種說法不一定全面。中央在強硬打擊「港獨」、「黑暴」勢力的同時，還有對廣大香港市民的關顧和愛護。只有將強硬打擊與關顧愛護作為相輔相成、不可偏廢的整體，才能更全面理解中央對港政策的本意。這不僅有利於港區國安法的制定和實施，更利於香港的「一國兩制」實踐行穩致遠。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]