凌兵：特區國安立法應公開諮詢

人大立法公眾參與有法律規定

人大立法在追求公開民主方面的努力，其實在2000年通過的《立法法》中即有體現。2014年中共十八屆四中全會通過全面推進依法治國的決定，強調「深入推進科學立法、民主立法」，要求健全立法機關和社會公眾溝通機制，拓寬公民有序參與立法途徑。根據決定的要求，全國人大2015年修改《立法法》，對立法公開的多項制度做了重大修改。

根據現行《立法法》，立法民主公開，是立法工作的基本原則（第5條）。人大常委會立法時，公眾參與和諮詢體現在兩大方面。首先，對於常委會審議的法律草案，應當以座談會、論證會、聽證會等形式聽取各方意見（第36條）。座談會是聽取意見和討論的傳統方式。論證會適用於專業性強、需做可行性評價的法案，由相關專家、部門與人大代表參加。聽證會則適用於「存在重大意見分歧或者涉及利益關係重大調整」的法案，參加者不限於專家，而可包括各界公眾人士。人大法工委曾指出，立法聽證會有利於充分反映民意，通常邀請利害關係人、利益群體和有關專家參加，從而可以使矛盾得到比較充分的暴露，減少立法的盲目性，使立法更加切實可行。「立法聽證會能夠使法案得到充分的審查和討論，在辯論中使不同意見逐步減少，有利於化解矛盾，使法律更能為大多數人所接受，為法律的出台和今後的執法工作打下基礎。」（人大法工委編：《中華人民共和國立法法釋義》，2015年版，第130頁）

其次，《立法法》規定，常委會審議的法案，「應當在常務委員會會議後將法律草案及其起草、修改的說明等向社會公布，徵求意見，但是經委員長會議決定不公布的除外。向社會公布徵求意見的時間一般不少於三十日。徵求意見的情况應當向社會通報」（第37條）。法案的公布和徵求意見，在2015年前只適用於「重要」法案。修法後則適用於所有法案。這一修改，被視為是貫徹十八屆四中全會決定的重要舉措。現行做法是，法律草案在常委會審議後，草案及其說明在中國人大網站公布，時間通常為一個月。對於網上公開徵求意見的做法，人大法工委亦給予高度評價。雖然委員長會議可決定個別法案不予公布，但據法工委統計，自2008年以來，絕大多數法案都向社會公布，只有極少數法案因涉及敏感事項而沒有公開徵求意見。

充分聽取意見 才能保證有效實施

有人或許會說，特區國安法爭議太大，事涉敏感，不宜公開諮詢和徵求意見。但《立法法》明確規定，恰恰是「存在重大意見分歧」的法案，才需要通過聽證會來聽取意見，化解矛盾。對於特區國安法，不應拒絕向公眾（包括香港市民）公開徵求意見，理由如下：

第一，內地與香港歷史、社會和法律環境迥異，尤其普通法傳統與內地法律大相逕庭。國安立法只有通過聽證會和公開諮詢，充分聽取香港公眾尤其是特區政府和法律界的意見，才能保證未來順利和有效的實施。

第二，特區國安立法史無前例，香港公眾對此疑慮重重，國際社會亦頗多指摘。公開諮詢，充分協商，透明決策，是打消各方疑慮、增強國安法的權威性和認受性的唯一途徑。

第三，中央決定立法，係基於香港國安意識欠缺、國安制度短板。人大決定明確要求香港開展國安教育，而國安立法的公開諮詢，正是促進國安教育的有效方式。

第四，有人認為香港市民對內地認識過於負面偏頗。鑑於立法公開是內地體制進步的重要表現，國安立法的公開諮詢有利於香港市民正確認識內地的改革發展，端正部分媒體對內地法制的一面之詞。

聽證、諮詢不是為港做特殊設計

總之，就特區國安立法舉行公開聽證，向全國人民包括香港市民徵求意見，合法合情合理，是依法治國這一憲法原則的必然要求。需要強調，國安立法的聽證和公開諮詢，本是全國性法律的規定，並不是為香港做特殊設計。如果說國安法體現「一國」原則，那就應該在立法中充分貫徹全國性法律的規定。有人或許擔心國安法有反對聲音，政治影響不好，但如果全國人大和中央政府真的擁有習近平總書記所倡導的「四個自信」，那麼這種自信應當體現在國安立法的公開和民主之中。

作者是澳洲悉尼大學法學院教授

[凌兵]