陳曉峰：人大決定草案完全符合憲法和基本法

(1)關於全國人大有權根據國家憲法立法決定香港特區維護國安制度

憲法是國家的根本法,具最高法律效力。中央和特別行政區亦具有從屬關係,全國人大是中國最高的國家權力機關,根據憲法,全國人大有權制定法律及其他法律文書,包括作出決定。

根據國家憲法第31條和第62條第2、14和16項規定,全國人大有權以法律方式決定特別行政區的制度。1990年全國人大根據國家憲法設立香港特區,制定香港基本法,是決定特區制度的行為。全國人大制定香港基本法授權香港特區自行立法維護國家安全後,還可以根據憲法第28條實施的需要,依據憲法第31條繼續制定維護國家安全的法律,進一步完善特區的制度。全國人大決定授權常委會制定香港國家安全法,並列入附件三、納入基本法體系,而不是依據憲法第31條直接立法使之與基本法並列,恰恰是為了維護香港基本法的完整性,是嚴格按照憲法和基本法辦事的表現。

(2)關於基本法第23條「應自行立法」(shall enact laws on its own)正確含義

從國家層面就香港國家安全立法,普羅市民的合法權益並不會受影響。草案自身亦不會與基本法第23條衝突。根據基本法第23條,香港特區「應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為,禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動,禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。第23條針對的是7類行為,今次立法則針對4類行為,包括分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預香港特區事務的活動。有團體以基本法第23條使用了「自行」(on its own)一詞為由,將有關國家安全的立法視為特區自治範圍內的事項,明顯誤解了基本法第23條的含義,意圖以偏概全。

基本法一共有20多個條款使用了「自行」(on its own)一詞,但只有第23條在「自行」(on its own)前加上「應」(shall)字(中英文本皆有)。這一字之差,正是第23條區別於其他自治範圍內事項條款的特別之處。這表明第23條規定對特區而言是一項憲制責任和立法義務,說的是「應該」,不是「必須」或「只能」由香港特區立法。這個憲制責任和立法義務的核心內容是制定維護國家安全的本地法律,在是否制定相關法律的問題上,特區不享有任何自治權和選擇權。只有在履行這個憲制義務的過程中,特區才有權選擇適合本地情况的方案去制定相關法律,即所謂的「自行立法」(enact laws on its own)。「應」(shall)在「自行」(on its own)之前,是「自行」(on its own)的前提。

國家安全風險日益突顯,香港特區的安全漏洞與國家安全環環相扣,整個國家安全的強度取決於它最弱的一環,只有承擔和履行維護國家安全立法這個憲制責任和義務,才談得上香港特區在維護國家安全領域的選擇權。不啟動立法,就不享有這個選擇權,更莫談自治權。

(3)關於中央有權根據國家憲法對香港特區維護國安事項立法

國家憲法第28條規定,國家維護社會秩序,鎮壓叛國和其他危害國家安全的犯罪活動。全國人大及其常委會立法懲治危害國家安全的行為,維護國家安全是該條的應有之義,全國人大及其常委會有權制定這類法律。只要有助於維護國家安全這個根本的法益,香港特區自行立法、中央立法、兩者分別立法,都符合憲法第28條的規定。維護國家安全立法是全國人大及其常委會和香港特區的共同義務和責任,互不排斥。即使全國人大通過基本法授予香港特區自行立法的權力,全國人大及其常委會也依舊負有維護國家安全的義務,當香港特區不履行這個義務時,全國人大及其常委會維護國家安全的義務就自然加重,而履行這個憲制義務的首要方式是制定國家立法。那種認為基本法第23條規定香港特區自行立法,進而認為只有香港特區才有權制定維護國家安全法的觀點,完全違背憲法和基本法的規定。

(4)關於香港國安立法尊重和保障人權

有些人故技重施,意圖販賣恐慌、仇恨,以偏概全,不用邏輯分析,我必須在此向民眾澄清及解釋立法的背景。那些指控草案侵犯人權公約的謠言及擔憂實屬杞人憂天,具誤導性,市民不用多聽。

整個人大決定皆嚴格遵守憲法、基本法相關條文。國家憲法第33條規定:國家尊重和保障人權。全國人大作出香港維護國家安全的決定,全國人大常委會根據該決定制定香港維護國家安全的相關法律,會在尊重和保障人權原則的指導下進行,並考慮國家安全與香港特區居民基本權利的平衡。以列入基本法附件三的方式在香港實施維護國家安全法,就意味該項立法必定會考慮香港基本法第39條關於《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港的有關條款繼續有效的規定。我重申,本草案只會影響少數市民,市民的合法權益將不受影響。

(5)關於國安立法保障多種途徑參與立法

《中華人民共和國立法法》第5條規定,堅持立法公開,保障人民通過多種途徑參與立法。第37條規定,列入常委會議程的法律案,應當在常委會會議後將法律草案及其起草、修改的說明等向社會公布,徵求意見,上述規定確保香港維護國家安全法制定的公開性和社會參與度。

(6)關於香港司法機關依法獨立行使審判權是職責所在

近日有團體認為草案有關司法機關的規定會影響香港特區的司法獨立。根據香港基本法第84條,香港特區法院依照該法第18條所規定的適用於香港特區的法律審判案件,其他普通法適用地區的司法判例可作參考。依法審判是香港特區法院獨立審判的題中之義。全國人大的決定不過是重複了這一規定的精神,並未對香港法院作出任何指示,施加任何負擔。一些人士的擔憂是完全不必要的主觀猜度。

最後,我補充一點,有些人故意以不同的政治目的製造這些恐慌或製造白色恐怖,說內地執法人員要在香港執法(作出拘捕)。我相信在一國兩制及基本法框架下、依法實施,上述情况是不可能發生的,俗語亦有云「謠言止於智者」。很難理解中央在港設立機構執法,未會先徵得香港特區政府同意。此外,我也相信國家會參考澳門模式及通過各種方式廣泛就草案諮詢意見。

作者是全國人大代表

[陳曉峰]