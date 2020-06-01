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沈旭暉

筆陣

筆陣：Chicken Game：中美博弈在香港的下一步？／文：沈旭暉

【明報文章】當中美新冷戰以香港為主戰場，身在戰區的香港人，自然是雙方人質。關心形勢發展下去會怎樣，乃人質之常情，而相信人質都不會天真，明白雙方行為都不是為了香港利益，而是為了自己博弈。

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