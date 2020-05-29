香港基督教服務處、護瞳行動：疫症過後 如何評估對失明長者的挑戰？

60多歲的馬伯伯是獨居失明人士。香港爆發疫情後，他便「與世隔絕」。馬伯伯以往依靠義工每星期到訪，陪同他外出購物或飲茶，掌握社區轉變和享受社交生活。可惜，義工服務因疫情暫停，馬伯伯獨個兒困在家中。近日悶熱難當，馬伯伯忍不住自行修剪多月未整理的亂髮，過程相當危險，頭髮更被剪得高低不平；直至香港基督教服務處的綜合家居照顧服務隊（家居隊）職員送防疫物資上門，得悉其生活困難，迅速安排送飯及購物服務；更安排護理員陪同他前往理髮，送上及時的支援。

香港各界努力共同抗疫，暫時總算有驚無險。可是許多地方的疫情仍然反覆。眼科組織「護瞳行動」指出，發展中國家的失明人士若感染新冠肺炎將非常麻煩，因為當地醫護人手不足，眼科醫護人員也要調往應對新冠肺炎，而失明人士染疫入院後，家人在疫情下無法探病，年老又看不見的病人便更孤立無援。

社福機構以至各界人士過去數月正陸續開發不同服務形式，回應弱勢社群（如長者、失明人士）的需求，長遠應該籌謀，為日後疫情復發或其他大型公共衛生挑戰，及早在硬件、服務內容及設計方面作準備。這些範疇包括：

精神健康：疫情下，失明長者的慣性生活模式被打破，其面對的孤單感特別強，社福機構應加強於社區建立貼地有效的鄰舍互助支援網，當疫症或其他社區危機發生時，能夠發揮「近鄰」的通報及即時支援角色，以便識別高危社群並加以支援。

資訊流通：許多資訊以圖像表達，並且在網上迅速流通。社會需要加強無障礙溝通措施、加快長者接觸數碼科技的普及度，突破圖像閱讀的技術，讓失明長者也能透過數碼科技接收資訊、與外界接軌。

家居服務：「家居服務」屬於「緊急及必要服務」。疫情下，社會服務機構為前線職員提供防疫裝備及訓練，以滿足更高規格的上門和貼身服務需求，如香港基督教服務處的家居隊職員仍堅守為有需要長者提供送餐、陪診，以至必要的個人護理／洗澡服務，更評估失明長者的獨特需求，個別化地提供送飯或購物服務。如此迅速的服務應變，需要職員對長者的熟悉，以及日常關係信任作基礎。隨着防疫工作逐漸純熟，家居隊又為欠缺支援、較體弱、衛生環境較差的長者，優先恢復家居清潔服務，並加強購物及防疫支援，如指導他們清晰管理藥物、儲備足夠糧食及防疫品等，讓長者回復自主的社區生活，同時亦積極防禦疫情反覆。

疫情過後：疫情稍緩之際，患有慢性疾病的長者或其他長期病患者陸續回到醫療系統，醫院需應付積壓的病人，有關情况在發展中國家尤甚。長遠而言，及早發展視像會診、遠端配藥、基層醫療支援等服務，讓有需要人士能夠得到社區為本的支援，以及檢視本港醫療體系的可持續性，規劃服務緩急的分流，實在值得深思。

人口老化已是不爭事實，而不少長者都有眼疾。目前香港的失明人數約17萬，全球數字約3600萬，2050年全球失明人數因人口老化，料將是目前3倍。

這次疫情當中，不同機構嘗試如何在提供服務和員工的防疫需要之間取得平衡。假設疫情回襲，或出現新的疫症，我們實在需要及早構思應變之策。政府、社福機構和非政府組織應該聯手獲取和分析大量資訊，為弱勢社群如長者和失明人士等針對性地提出照顧大方向，細化各種非常時期的措施，千萬不要待下次危機再來仍然手忙腳亂。

[香港基督教服務處、護瞳行動]