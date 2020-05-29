曾迦慧：新冠疫苗應全民共享

生產藥物、疫苗的重重利益關係

世界衛生組織年度會議「世界衛生大會」在月中（5月18及19日）舉行，194個成員國的代表參與視像會議，商討環球合作應對疫情。歐盟早前向大會建議在決議草案中，就新冠病毒的治療方法加入藥物專利共享的條文，確保所有國家都能夠以低價生產和入口有關藥物和試劑。會議前夕，全球逾150名領袖及專家，包括多國現任及前任元首，亦聯署支持由聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）及樂施會共同發表的公開信，呼籲全球團結，確保新冠病毒疫苗、試劑和治療方法的專利免費開放，能公正合理地分配予各國醫療和衛生機構使用，讓所有人因應需要而獲得治療。最終，世衛大會雖然通過呼籲各界確保所有疫苗或療法的分配「透明、公正（equitable）和及時」，但並沒有明確要求藥廠分享專利，無法保證貧窮人的生命不會被置於商業利潤之下。

在專利制度下，藥廠從生產藥物及疫苗獲取巨大利潤，衍生重重的利益關係。今年3月，美國藥廠吉利德（Gilead）一度打算壟斷有可能有效治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋（Remdesivir），最終在公眾強烈反對下撤回計劃。5月中，法國製藥巨擘賽諾菲（Sanofi）行政總裁赫德森表示，其獲美國投資的新型冠狀病毒疫苗可能優先供應給美國病人。言論一出引來法國官員猛烈批評，賽諾菲負責人及後改稱會遵守公平的原則。

疫情暴露更深層次不平等

全球財富分配極度不平等，早已不是新鮮事，而新冠肺炎疫情更暴露了更深層次的不平等問題。全球有30億人缺乏基本洗手設施，要勤洗手防疫絕非易事；居於貧民窟及難民營的人，根本沒法實施社交距離。萬一染病，要獲得適切治療更是談何容易，舉例在贊比亞，每名醫生就要照顧一萬人。本月中位於孟加拉的羅興亞難民營已錄得首宗確診個案，情况令人憂慮。

是否面對貧困與飢餓的人，就要被奪去獲得救治的權利？生存的機會，到底何價？蓋茨基金會早前推算，若要為全球最貧窮的一半人採購和運送疫苗，費用大概是250億美元。而去年全球十大藥廠的利潤合共已達890億美元，即是說，不多於全球十大藥廠4個月利潤的金額，已足以讓37億人接種新冠肺炎疫苗。

事實上，過去已有太多人因為無法負擔專利藥物而喪命。全球每日有多達2000名5歲以下兒童死於肺炎，大部分來自發展中國家。過去10年，數以百萬計的兒童因為定價太貴而未能接種由輝瑞（Pfizer）和葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）兩間藥廠擁有專利的肺炎疫苗。在國際社會壓力下，兩間藥廠最終在2016年願意在最貧窮的國家降低疫苗售價，惟現時仍有很多兒童沒法接種。

須保障最有需要者及基層可免費接種

新冠肺炎全球蔓延，我們絕不能重蹈覆轍，讓生命白白斷送。全球樂施會正呼籲各國將所有有關新冠肺炎相關的研究知識、數據、知識產權公開，獲公共財政資助而研發成功的治療方法及疫苗更須免除專利，令成果為民所用；國際社會亦迫切需要協訂一個公平分配為原則的方案，令疫苗的供應是按需要，而不是按負擔能力分配。在香港，政府應預留足夠預算在疫苗推出市場時用以購買疫苗，並大量增加儲備量，同時確保疫苗的穩定供應；設立機制，避免疫苗在疫情下大幅漲價；並要向低收入市民及長者提供免費接種疫苗。

新冠肺炎疫情已把發展中國家疲弱的經濟及薄弱的醫療基建拖垮，弱勢群體受到沉重打擊。一旦疫苗研發成功，國際社會及各國政府必須保障最有需要及基層人民可以免費接種。醫療保障不應是有錢人專利，誰生誰死不應由財富多寡而決定，更不應受制於藥廠及專利制度。

作者是樂施會總裁

[曾迦慧]