陳家強：金融科技急待人才儲備支撐

然而，金融科技卻不是專針對金融服務而研發的專門科技，當中包括的主要範疇如人工智能、大數據、雲端計算、網絡安全等，不少行業都予以運用，是耳熟能詳的科技詞彙。雖不是什麼專門科技，但我現在所從事的虛擬銀行，已出現了人手荒。連WeLab在內，現時已獲金融管理局發牌的虛擬銀行共8間，除彼此競逐人手外，虛擬銀行與傳統銀行及其他創科行業，正因渴求科技人才而互相爭角。

虛擬銀行需要的科技人才

虛擬銀行究竟需要什麼科技人才？這先要了解，虛擬銀行將提供什麼服務。

有別於偏向大企業或高端客戶的傳統銀行，虛擬銀行客戶門檻遠遠偏低，切合年輕一族的小型個體戶，而他們對銀行服務的需要也不同。年輕人的生活環繞着手機，因此各項服務都靠手機互動，透過虛擬銀行的流動應用程式，客戶便可使用控制每日開支、設定信用卡消費上限、購買旅遊保險、兌換外幣等便利服務。他們接收的資訊，全由手機的小屏幕展示出來，程式設計需顧及清晰的展示不在話下，也不能提供大量無必要的資訊，所展示的都經細心挑選，針對性符合客戶所需。這些都有賴軟件設計師的功勞。

與客戶互動方面，現時傳統銀行的客戶服務員角色，將來在虛擬銀行會以機械人代替。虛擬銀行與客戶溝通全靠軟件，你有什麼要求，機械人設法解答，即時為客戶提供資訊和投資建議，當中需要的軟件編寫很考功夫，往往要預先估計客戶常見問題，並針對個別客戶需要而提出建議。

香港缺乏人才支援

揭開以上種種服務的面紗，便知道虛擬銀行一點也不神秘。其實是人工智能、大數據、網絡安全、軟件設計等最基本的科技。因此，我們渴求的人才，即是懂人工智能、懂科技、懂軟件編寫的人才。

這些「人才」，必須是修讀電腦科技、資訊系統等培訓的學生，並非尖端科技的特殊人才，也不是必須修讀金融科技的，金融科技產品日新月異，今日在課堂學習的，明日可能已經過時，因此我覺得開辦金融科技學科有點不切實際。事實上，金融科技絕不神秘，也不是什麼前端科技，而是集合基本的科技應用在金融服務上。

可是，基本的科技人才，為何會出現人手短缺？以WeLab為例，現時約有員工900名，其200員工及700員工分別在香港和深圳辦事處工作，兩地均缺乏人手，需要將人工智能、程式編寫等工作外判。

虛擬銀行是一門創科產業，創科有創科文化，公司架構屬扁平化，沒有由上而下的組織架構，員工以年輕人居多，能獨立處理難題。他們的思維與在傳統銀行的資深銀行家完全不同，所以不能只從傳統銀行挖角，而要培訓一班新血；而新血的來源便是院校。

現在是儲備人才時機

根據國際高等教育資訊機構QS公布的最新世界大學排名，本港共有5間大學打入100大，其中香港大學排名連續兩年在第25位，成績斐然。香港的大學在學術上有驕人成就。可惜的是，當局沒有藉此有利條件，將大學教育納入科創的一部分，沒有投放足夠資源支援發展大學的科研。

團結香港基金早前發表的《釋放香港科創潛能》報告，其中指香港需建立科研人才儲備，我對此十分贊同，大學要發展成科研生態圈，必備條件是要有足夠數量的科研人員。然而，報告揭示，香港每百萬人口的研究人員數目，只有3412，更只是新加坡的一半。

香港要發展科創產業，自要壯大科研人才庫。首先，大學及職業訓練局可增加修讀科技學科，如計算機科學、信息技術等的名額。其次，是將大學研究生名額倍增，這點非常重要。我認為，政府每年撥款100億元予大學發展科研也不為過。

時機要好好把握，現在就是時機！政府以往沒有重視大學的科研，研究生人數遠遜於西方國家。香港本來有着地利優勢，每年吸引不少內地生到港學習。若政府增加資源，擴大研究生數目，如單靠本地生源，人數確實有限，來源可包括本地生及內地生。增加研究生數目，另一好處是可借助他們的科研項目，成為初創的生力軍。

無人機大疆創新的神話便是最佳例證。創辦人汪滔2003年由內地到科大攻讀電子工程學，2006年畢業後即創立大疆創新。現時，大疆創新已是全球公認的航拍一哥，汪滔本人亦成為亞洲年輕的IT巨富，他以往接受傳媒訪問時曾多次表示感激科大的培養。香港既然有世界級榜上有名的大學，又潛藏初創成功的條件，為何現時仍不快馬加鞭去推動科創？

香港發展金融科技及虛擬銀行是有前景的，如果因人手不足而滯延便倍感可惜。與其等待創新神話再次降臨，當局不如現在便作周詳籌備，帶領香港踏實邁向成功的科研都會。

作者是WeLab銀行董事局主席、財經事務及庫務局前局長

[陳家強]