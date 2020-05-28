陳帆川：國安法重燃示威 勇武抗爭已過時？

國安法激起新一輪街頭抗爭，有網民認為「一國一制」迫在眉睫，應該背水一戰。不過一年下來，香港沒有最黑暗，只有更黑暗。如果每一次由政治事件催生的恐慌，都以終局一戰的心態應對，恐怕只會令極權政府更快掃清異己。

港澳辦和中聯辦變天後，由對香港一無所知的大陸地方官入主，治港態度史無前例地強硬。香港警隊有恃無恐，鎮壓示威的手段愈見高超，近來再想方設法藉機管控傳媒，街頭抗爭舉步維艱，人權毫無保障。勇武派要冒上的風險比去年更大，代價極高。

另外，激烈抗爭畫面雖然是國際媒體的「寵兒」，周日的遊行也順利登上國際頭條，但點擊率跟往年相去甚遠。一來是環球仍然受疫情困擾，二來是示威畫面大同小異。新冠疫情導致全球封鎖，屬百年一遇，相較之下，香港這個國際金融中心被催淚彈轟得煙霧瀰漫，顯得震撼不再。這意味在國際宣傳的層面上，激烈的畫面不再出奇制勝，反而是中美空前緊張的關係，對香港命運影響更大。

香港去年在中美貿易戰的背景下吸引國際關注，來到現在新冠疫情中後期，中美的口舌之爭已持續良久，最終會否升級為新一輪貿易戰或制裁戰，猶未可知，但夾縫中的香港必然屬於美國手到拿來的一枚棋子。如果美國動真格，香港或失金融中心地位，等於「攬炒」，威脅北京讓步。這個在「攬炒」和「讓步」之間的搖擺，才是港人向極權爭取政治空間的契機。

抗爭行為已經由吸引世界的注意，變成讓西方對中國出師有名的手段。在此背景下，香港人與其將抗爭無限升級，義憤填膺地為手足「報仇」，還不如打好公關戰來得實際。而香港政客乃至前港督彭定康最難解答的一道媒體問題，就是「香港示威也有暴力，你是否支持暴力？」

我們不應低估西方施壓的威力，也不能高估國際媒體對香港的了解。在外人眼裏，香港示威就是民主陣營對抗中共極權，而「和理非」是美麗的，暴力衝突是不文明的，這種過於簡明的理解，十年如一。勇武只是一個手段，不要讓它成為緊箍咒。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]