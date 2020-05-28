楊森：一國兩制將成港人集體回憶？

擬以港版國安法 取消泛民候選人資格

首先，明顯地人大選取從基本法第18條入手，是要繞過立法會，不受泛民議員用拉布手法，阻延通過國家安全法。眾所周知，本港回歸23年以來，也未能在立法會通過第23條立法。一直以來中共中央已深表不滿，如月前中聯辦主任駱惠寧已經指出，本港出現反對《逃犯條例》修訂的示威抗議行動，是由於港人國家安全意識低，及本港國家安全機制薄弱所致。故中共中央認為透過人大立法，經基本法第18條納入附件三在本港實施港版國安法，是有迫切需要的。但這種干預本港內部事務和違反基本法的做法，均突顯中共中央缺乏法治精神，而制定的基本法均可以隨政治需要而改變。

此外，本港立法會選舉將於9月6日舉行，鑑於先前的區議會選舉的投票率高至七成，而泛民又取得空前成績，相信是次9月立法會選舉，泛民陣營奪取過半議席的機會是相當高的。故此中共中央現時最關注的除了用國安法去止暴制亂，就是要應付9月的立法會選舉，意圖採取果斷手法，去打擊泛民主派贏得立法會議席過半的機會。人大（常委會）打算8月通過及實施港版國安法，並以此為法律基礎，於立法會選舉投票日前，去取消泛民陣營某些候選人資格，以削弱泛民主派陣營的競選實力，可謂不惜一切，奇謀突出，企以竟其功。

「底線思維」破壞鄧小平力主的一國兩制

再其次，自然與中美貿易糾紛將進展成冷戰有密切關係。在兩國相爭之下，本港無可避免地淪為被挾持的棋子，可謂兩面不是人。隨着反對逃犯條例修訂的示威抗議浪潮此起彼落，泛民對外的國際游說，亦產生一定的國際關注和壓力，引來中共中央極度不滿。尤甚者，最近自武漢爆發的肺炎疫情，加上中國政府當初對疫情的隱瞞，更使到中國和外國關係，無論經濟和政治上，均出現空前的緊張情况。中共中央深明是次人大通過港版國安條例，並於本港實施，會引起國際壓力，甚至受西方國家，特別美國政府的制裁，也在所不惜，一幹到底。有評論指出，這是與習近平的所謂底線思維有關，即會作全盤打算，並將最壞的情况計算在內，而作出最壞的打算，但亦作最好的準備。現時中共中央最關注本港作為危害國家安全的前線，務必全力戒備，以免失守。但究其實，所謂國家安全，無非是維護政權的威權和穩定而已。

總的來說，是次人大通過港版國安法，對本港的影響和禍害，是非常嚴重，可以說中共中央是次的所謂底線思維，是一手破壞鄧小平力主的一國兩制的構思和制度。8月實施港版國安法，無疑會將本港推向一國一制，將逐漸把本港和大灣區同化。本港作為一個文明的國際都會，將會逐漸失去其本有的特性，淪為一個普通的內地城市而已。過去港人面對不少陣痛，如六七暴動、八九民運移民潮和2003年沙士等，但今次港版國安法的禍害，影響至深。董建華和特首林鄭月娥均說，港版國安法只是打擊少數人，對本港安定繁榮有莫大的促進作用，這無疑是癡人說夢，將頭埋於沙堆。坦白說，當本港走向一國一制，覆巢之下無完卵，到時又會有多少人能免受牽連呢？

國安法影響 遠較逃犯條例修訂嚴重深遠

日前，港大法律學院教授陳弘毅（本身也是基本法委員會委員）在電台節目指出，中央當會在港設立國安機構，並派員到香港執行相關工作；內地或將擁有審訊權。有論者認為陳教授是不經意地透露消息，所謂弗洛伊德式錯誤（Freudian Slip）。但筆者認識陳教授多年，相信他的講法是老實的。他說悲觀情况是有關國安案件將有機會並非由香港法院負責審訊，而所謂港人可向基本法委員會表達意見，只是過場而已。由此觀之，國安法之影響，遠較逃犯條例修訂嚴重深遠得多，甚至可謂比無可比。眾所周知，內地的法律及司法和審訊制度，可謂朝令夕改，缺乏透明度，其重視社會穩定，遠超於保障個人權利和自由。大家只要想起劉曉波、李旺陽、李文亮及王全璋等人的遭遇就可想而知了。

現時，西方政府的譴責四方而至，均指摘港版國安法破壞一國兩制和《中英聯合聲明》。將至的，會是經濟制裁，相信美國予本港的特殊經濟地位，將會一掃而空，而有關官員亦可能列入制裁名單。外資亦會重新估計去留，而本港作為國際金融中心的地位，將會喪失，特別當本港法治制度的完整性、新聞自由和學術自由相繼受到侵蝕，到時港人失去的集體回憶的名單，恐怕會愈來愈長了。

很可惜，港版國安條例就在中共中央的底線思維下出現。這種思維是不容有異見人士的，當社會出現不同政見的人士及社群，就會被當局取締於萌芽時期；正如現今的泛民國際游說，會被視為勾結外國勢力、干預本港事務，是當局要全面打擊的。

以共同體的精神和努力 維護港人核心價值

法國哲人卡謬（Albert Camus）曾說「我抗爭故我們存在」（I rebel, therefore we exist），美國哲人羅爾斯（John Rawls, 2001）也說，要做好自己便要對抗（to be is to confront）。本港是大多數港人的家，不少有條件移民的人，相信會打算移民。於是移民潮自八九民運後，又再次升起。將去外國或已移民多年的港人，也望大家繼續關心本港。9月立法會選舉，記得回港投票支持泛民陣營。有論者指泛民及公民社會堵塞第23條，也堵塞不到第18條。然而港人做得幾多就幾多。正如是次肺炎疫情，港人均戴口罩，助人助己。每個人都是另一個人的支柱。留港的，繼續發揮港人共同體的精神和力量。大家為一個文明的本港，讓港人可繼續過着自由、多元、包容、開放和走向落實民主的日子，有如羅爾斯（1971、2001）所指的公平社會（Fair society）的生活方式，和可擁有的社會機會而共同努力。大多數港人是不認命的，會以共同體的精神和努力，去維護港人的核心價值。

作者是港大榮譽助理教授

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4.投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[楊森]