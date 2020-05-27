袁偉傑：政府言過於實 醫療近爆煲臨界點

以上問題多年都得不到改善，香港政府又用一如以往的伎倆，做了些「門面工夫」，推出「公私營協作計劃」，但成效一直成疑，就如2014年中推行的「普通科門診公私營協作計劃」，資助高血壓患者以公院門診收費，到指定私家醫生診所覆診，但計劃參與醫生人數不足三成，登記病人亦不足一成，對紓緩公院輪候時間壓力簡直杯水車薪。計劃中最大的問題不是病人不願意參與，是整個計劃欠缺透明度，病人參與的準則、分流情况等資料完全欠奉，全憑醫管局總部一錘定音。香港政府一直都係「講咗當做咗」，錢花了，成效卻沒有。

早前新冠肺炎的疫情肆虐，政府醫院一方面要開放大量隔離病牀應付疫情，另一方面又要應付一直得不到解決的龐大醫療需求，病牀數目緊張加上人手不足，令公營醫療體系百上加斤。最令人大惑不解的是醫管局沒有善用已有資源，去疏導公院人流。聖德肋撒和荃灣港安兩家私家醫院其實需要履行批地條款，承諾設有指定比例免費或低收費病牀數目。兩間醫院提供此類病牀總數約160張，但此類病牀使用率長期偏低。於疫情期間由公院轉介到兩院的數目更寥寥可數，其措施口惠不實，醫管局於緊急關頭時沒有好好善用此類牀位，以減輕公立醫院負荷。其實香港政府究竟是什麼心態？「不為」或者「不能」？香港市民應該心知肚明。

可與私營醫療合作 分流公院病人

現在疫情稍為好轉，公院已逐漸恢復所有非緊急的服務，有前線同事表示，之前因疫情關係暫停的服務積存了很多病人，要開OT「清龍」，醫管局繼續視而不見，榨壓前線同事「追番條數」。香港政府其實可以與私營醫療合作，分流公院的病人往私院，例如內視鏡、心臟超聲波、非緊急手術，以減輕公院負擔，並避免延誤因疫情而受影響的病人的病情。

其實以上所有問題都並不是什麼新鮮事，日復日、月復月、年復年的發生，醫管局身為全港最大的醫療機構，但對問題視若無睹，形成惡性循環，長此下去，公營醫療距離崩潰都不遠矣。

作者是仁安醫院護士訓練學校校長

[袁偉傑]