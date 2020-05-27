張國樑：何處不談國家安全？

美國擁有關於這方面的條例多不勝數，可謂又一全球之冠，予以執行的滲透度更可說是無處不達，最為人熟悉的斯諾登也是箇中的佼佼者。再多舉一例，在2007年時任美國總統小布殊簽署《2007年外國投資與國家安全法》，意思就是連外資併購活動也要跟國家安全扯上關係，嚴格規範及審查，這樣可見是在管理國家中既嚴肅而又沒有妥協餘地的項目之一。另外，多個香港人喜歡移民的國家，如英國、加拿大和澳洲等，都有不同程度的國安法例以確保安穩。

回歸後，香港特區政府於2003年曾為履行憲制責任，堵塞在港國家安全的漏洞推動《基本法》第23條立法，可惜惹來當時社會強烈迴響而告吹，自此以後，23條成為了「政壇禁忌」，連去年發生的反對《逃犯條例》修訂示威中，反23條亦偶爾出現在示威者的文宣標語，也是說能遇上適合23條立法的時機已不太可能了。自去年6．12反修例社運起，各區出現堵路放火、私了異己、武裝抗爭和「研設恐怖襲擊」等，更甚是大肆展示「香港獨立」和別國旗幟，聲言要以革命抗爭方法將香港脫離中國管轄，這一切真叫絕大多數港人嘩然和憂慮，中央政府也是必然之首！

中央政府鋪排妥善 快、狠、準

上周開幕的第十三屆全國人大三次會議中提出以《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的「港版國安法」來彌補現時香港存在的國家安全風險，法例重點落於顛覆國家政權、分裂國家、外部勢力干預及恐怖活動等4個層面，藉此採取有力措施，防範、制止和懲治在港搞恐暴分離主義和獨立的不軌行為，不過，草案仍需要進一步審議詳細內容和執行機制，然而基本法23條立法仍是特區政府必然要履行的憲制責任。

在草案公布後，香港社會議論紛紛，坊間出現很多謬誤，國際外交上亦引起多個國家政客的不合理批評，儘管如此，筆者認為今次中央政府出手前後都有妥善鋪排，而且真的快、狠、準，期望這個安排將能夠引領香港走出暴亂不休的局面，讓社會早日回復安寧和繁榮的生活。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[張國樑]