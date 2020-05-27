黃任匡：國安法 怕什麼？

來，我們先冷靜一下。究竟我們在怕什麼？

國安法可能「招來西方自由世界的制裁，令中國失去香港這個獨特的窗口，繼而加速中共倒台」這些近乎風水算命的沙盤推演，我們暫且按下不贅。是的，他們都說國安法立法後，一國兩制正式完結，開始一國一制。那麼我們來想想，其實國安法為香港人帶來的直接影響為何？

中央會在香港設立執法部門？

2015年「銅鑼灣書店事件」，書店股東及員工共5人陸續失蹤。尤其經營者李波，其人在柴灣「光天化日」之下，遭大陸「強力部門」綁架擄走，無法無天。失蹤3個月後，桂民海在中央電視台，莫名其妙地在鏡頭前就一樁酒後駕駛案認罪。其精神委靡，讓港人不寒而慄。

那時候，國安法還沒有立法。

香港再無言論自由？

近年白色恐怖瀰漫，各行各業的香港人被以言入罪、未審先判，事例可謂不勝枚舉。

最近的例子包括：

港龍工會主席因為社交媒體的個人言論而被解僱；醫管局員工因為爭取封關而罷工5天，而被高層咄咄相逼，揚言追究；考評局評核發展部兩位經理，在一條不和諧的試題爭議之際「被辭職」。

那時候，國安法還沒有立法。

香港人身安全再無保障？

久遠的先不說，從去年6月至今，港人遭警暴殘害至深。肢體暴力、言語暴力、性暴力，加上妨礙救援工作、攻擊急救義工等有違人道的暴行，罄竹難書。

2019年6至9月自殺數字高達256宗，發現屍體、送院前或送院時死亡（包括未能在現場確定死因）的數字則為2537宗；分別較對上一年同期增加34宗和311宗，為5年同期新高。

監警會卻公然包庇，還厚顏無恥到，居然指摘在7‧21當天報警者是「故意癱瘓999系統」。

那時候，國安法還沒有立法。

國安法未必帶來巨變

說穿了，國安法可能為港人帶來的威脅，早就在多年前出現於你我的身邊，而且過去幾年來變本加厲、每况愈下。

國安法立法未必就會為港人的日常生活帶來巨變；相反，即使國安法立不成，也不見得中共會就此停下收緊對港政策。

其實，國安法為香港帶來的最大改變，反而是撕破一國兩制的謊言，向世人道出「原來國王沒有穿上新衣，一直全身赤裸呢」的真相。真相永遠殘酷，但總是有益——解決問題的第一步，是承認問題的存在。

當然這不是說，港人應該對國安法無感。筆者亦認為港人應當面對中共暴政持續抗爭。只是，我們不需被國安法嚇怕而恐慌退縮、自亂陣腳。平常心就好。

讀者諸君，如果你沒有因為國安法心痛，那麼恭喜你。你或許早已看透世情，又或許你一直都在抗爭前線。站得前，自然看得清。

相反如果你因為國安法心痛，那麼我也恭喜你。歡迎回來現實世界，你終於從「一國兩制港人治港」的幻夢中醒過來了。

作者是杏林覺醒成員

[黃任匡]