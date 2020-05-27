國安機構可在港執法 最觸動港人神經

「港版國安法」全名為《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》，按人大會議的議程，「草案」將會在本周四（28日）表決，毫無疑問將會順利通過。現在看到的草案共有7段，只是一個框架，28日投票表決後，人大就會授權人大常委會展開具體立法工作。

「草案」7段內容之中，以第四段最為關鍵，特別是「中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港特別行政區設立機構，依法履行維護國家安全相關職責」。人大常委在草擬具體條文時，會如何界定國家的國安機構在香港的職權？它的執法權力有多大？受哪個部門指揮？和香港的執法部門如何分工？北京為香港訂立「港版國安法」已經震撼，現在再進一步，內地國安機構可以在港執法，這項規定才是「港版國安法」最觸動香港人神經的部分。

為香港立法，再派人來香港執法，這是否還算是一國兩制？如果說「港版國安法」仍可以「留一手」避免造成太大衝擊，國安部門在港設機構和執法的規定應該暫緩、視情况發展再作決定，這是較理想的結果。

美國可能終止香港特殊待遇

「港版國安法」通過後，香港會出現什麼情况？和八九六四不同，當年西方國家針對北京進行制裁，香港反而可以受特殊待遇，但這次香港是主角，「港版國安法」針對的是外國和境外勢力干預香港，利用香港進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動。西方國家要反制，香港不能再置身事外。

美國總統特朗普在上周四（21日）回應時說，北京如果在香港推行《國安法》，「美國將會非常強烈地回應」。所謂「強烈」，是美國政府可能終止香港的特殊待遇，將香港同中國內地同等對待。

美國給予香港的特殊地位，主要包括特殊關稅區待遇（若香港失去美方優惠貿易待遇，美國將對香港徵收與中國大陸相同的關稅並實施出口限制）和科技轉移，而美國對香港的制裁，按照《香港人權與民主法案》，美國政府可以制裁香港的官員。如果特朗普要作「最強烈回應」，或許就是一次過取消香港所有的優惠待遇，然後再提出一份制裁香港官員名單。

其他西方國家如英國、澳洲和加拿大就由外長發表聯合聲明，措辭比較溫和，只表示對香港局勢嚴重關注。

前港督彭定康、英國前外相聶偉敬與全球超過200名現任、前任議員等則發表聯署聲明，批評北京單方面立法是「全面攻擊香港高度自治、法治，令一國兩制岌岌可危」。聯署聲明只屬表態，並沒有提出任何具體措施。

港受西方制裁似無可避免

英國《星期日快報》則引述消息，指首相約翰遜早前曾提出向港人提供庇護，但未清楚是否僅限於BNO護照持有人及其家人。香港人獲得的「居英權」是九七前英國政府因應八九六四之後香港出現信心危機而推出的一項特別計劃，要經申請才可得到。在香港前途談判前夕，英國即開始修改國籍法，持港英政府發出的旅遊證件（BDTC）者可在九七後轉持BNO，但BNO只屬旅遊證件，並沒有英國居留權。如果准許持BNO港人可獲英國居留權，應要修改國籍法，涉及的港人數目以百萬計，英國政府是否真的願意接收？

西方國家的反應，應該都在北京估計之內，現在美、歐國家嚴辭警告，但「港版國安法」如期推行已如箭在弦；換言之，香港受西方國家、主要是美國的制裁，似乎無可避免。

制訂應變方案 須集中在金融系統

歷史上，香港只是一個商貿城市，在地緣政治上沒有重要地位，內地和西方國家都藉香港進行經貿，其他如諜報活動都是秘密進行，大家各得其所；香港則在中西夾縫中步步為營，左右逢源，更藉這個特殊位置發展成國際金融中心。如果這次真的受西方國家制裁，對香港來說是史無前例，我們是否可以應付得來？

香港對內地最重要的功能、而其他大陸城市又不能取代的，是金融中心地位。美國如果要透過制裁香港而重創大陸經濟，必會向金融市場開刀。香港是內地最大的人民幣離岸中心、集資中心、最大的外國（地）直接投資來源地，集多重功能於一身；香港如果要制訂一套「應變方案」，必須集中在金融系統上。

香港金融制度的特點和優勢，是不會限制資金進出，也不實行外匯管制，政府不會阻止外國公司參與本地的金融市場；這些措施能夠推行，必須有穩健的貨幣政策配合，主要是維持貨幣穩定、保持港元匯價平穩；能達到這個目標，基礎是聯繫匯率。聯匯的運作，是以港元跟美元掛鈎的機制，換言之，香港的金融市場跟美元是息息相關的。

美國如果要動香港的金融市場以傷中國，會否從聯匯制度入手？去年12月立法會會議上有議員問及，美國會否限制港元及美元結算？財政司長陳茂波回答時表示，以往美方限制港元和美元結算，只是針對個別機構，美國自己也有重大商業利益，不會輕易限制結算。

陳茂波司長又澄清，港元與美元掛鈎，不需要外國政府同意。事情真的這樣簡單？聯匯制度是一種貨幣發行局制度，貨幣基礎必須得到一種外幣提供百分百的支持，港元就是以美元作為支持，發鈔銀行要增加或減少貨幣供應，都必須以等值的美元作為支持基礎。

美逼港聯匯制度脫鈎 並非沒可能

市場行為，的確毋須外國政府同意，但這是「正常情况」下的說法，目前形勢是美國要用盡各種手法去打擊北京，逼令香港的聯匯制度跟美元脫鈎，並非沒有可能。

美國對付外國政府的手法層出不窮，可以把外國的總統捉回美國受審，也可以凍結外國政府在美國的資產；為了跟中國「脫鈎」，美國拒絕讓「已經受北京控制的香港」繼續利用美元支持聯匯制度……屆時港元必受衝擊，金融體系也會大地震！未雨綢繆，金管局是否應該及早制訂應變方案？

香港以往遇過不少危機，最後都能化險為夷，這次「港版國安法」出台，我們還會這樣幸運嗎？

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]