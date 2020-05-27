筆陣：豪賭．底線思維．歷史的拐點／文：蔡子強

【明報文章】自從習近平上台後，十九大、修憲、肺炎，一步又一步，中國與西方在意識形態上的矛盾和衝突日益尖銳。香港已經是兩個體系，在價值上可以求同存異，並且互惠互利的最後標誌。如今北京強行要替香港立《國家安全法》，就連以港府作為掩飾也省下，索性直接站到台前，實在是親手把這點僅有的象徵和緩衝地帶摧毁，令西方失去對中國最後僅餘的信心和幻想。毛澤東年代，中國與西方交惡，但毛還是頭腦清醒，懂得要把香港「長期打算，充分利用」，哪怕是文革最瘋狂的時期；相反，今天北京理應更文明，但當中國再度與西方關係轉壞，香港窗口角色本應更加重要時，北京卻為了政治鬥爭，而不惜把它碰爛。習近平在進行一場豪賭，他賭的是西方因疫情而自顧不暇，兼且疫後需要與中國在經貿上合作，以復蘇經濟和恢復元氣，因此在香港問題上，也只會吵吵鬧鬧一番，之後便無可奈何，不了了之，不會也不敢，因着小小一個香港，而與中國這個大國全面攤牌。但習極有可能誤判。1972年尼克遜訪華，帶動西方與中國解凍，讓彼此關係從此進入了長達半個世紀的上升軌，習近平大有可能是歷史的拐點，一旦轉勢，不會是一年半載的風雨，只望不會是一個長達幾十年的下降軌。