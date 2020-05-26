吳漢華：平心靜氣地去看歷史試題事件

疫情使「勇武抗爭」開始降溫。雙方如果意氣用事地去處理試題事件，可能把一個小風波，演變成為另一火頭，燒毁部分社會人士和教育界僅存的互信。《明報》「李先知」5月22日報道「校長批評撤試題遭圍攻 教界憂白色恐怖成常態」。事件發展下去，最壞的後果是把學校演變為另一政治戰場，家長與家長之間、家長與老師之間，甚至老師與老師之間互相爭鬥。

估算評分方法不及保留試題的公正

考評局5月22日宣布決定取消試題，但隨即有中學生組織稱將提司法覆核，教聯會與教協兩個代表教育界的團體亦對決定持相反意見。為希望各方不要各走極端，引致出現最壞的後果，我謹拋磚引玉，提出以下的意見：

（1）理解教育局對事件的關注，但不同意該局所說，謂該試題使學生「極可能達至偏頗的結論，偏離全面而客觀的歷史事實」；

（2）不同意取消試題。是否取消，唯一考慮的因素應是試題能否公平地測試考生對相關史實的知識和分析。如果因其他理由取消，會對在該題有優秀表現的考生不公允，甚而影響他們入大學的機會和選擇。自問對考評局所提出的兩個估算評分方法沒有心得，但相信一定不及保留試題的公正；

（3）萬一考評局司法覆核敗訴，該局應邀請有公信力的歷史學者（例如香港大學前校長王賡武教授）審視（如有需要的話，修改）該題目的評分指引，及隨機抽樣地去覆核試卷所給評分是否符合指引；

（4）為消除社會上不同的疑慮，考評局應該在試卷全部評分後公布評分指引，及考生就該試題回答「同意」或「不同意」的統計。不在閱卷前公布，是避免引起坊間討論，以致影響閱卷的公平性。

題目寫法是「扮演為魔鬼辯護的角色」

我不同意教育局說試題偏頗誤導，主要是我認同一位考生在網上流傳的文章中所說，考生不會單靠試題中所提供的資料去作答。我亦相信一位考生如果不提中日戰爭等其他史實，最後得分可能不及格，甚至是零，因為很清楚，該題的目的，是測試考生是否知道和明白1900至1945年中日間的重大歷史事件。我很難想像一位理解這些事件的考生，能合理地去支持「利多於弊」這陳述。

而這題目的寫法，其實是英語中所說的「playing the devil's advocate」，姑且直譯為「扮演為魔鬼辯護的角色」。如果有引導性的話，那是引導和挑戰考生去打倒魔鬼、回答「不同意」。參加DSE的都是青少年，青少年喜歡表現自己的「批判思考」。我推測正正因為試題現在的寫法，縱使考生對相關事實不大了了，多會接受挑戰，就「日本為中國帶來的利多於弊」這陳述，他們多數的結論會是「不同意」。

出題者「錯」在缺乏政治觸覺

出題目者的「錯」，在於他們缺乏政治觸覺。經過去年暴力示威中所出現的仇中情緒，加上社會上有很多聲音認為暴力是因學生受到「黃絲帶」老師洗腦所致，試題現在帶來的迴響，是可清楚預見的。

而且，事實上香港仍有不少市民親身受過三年零八個月間日軍的凌辱，或小時候便聽到父母就日本侵略導致家破人亡的慘痛。因此，教育局所說試題會「嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」，並非無的放矢。這些老一輩的市民，可能很多不知道或理解什麼是「playing the devil's advocate」。

試卷可能在疫症爆發前已經定稿。近兩三月來美國竭力抑制中國，就疫症的擴散，把責任全推向中國身上。美國、日本及其他國家着商界從中國撤資，並可能在疫症過後聯手孤立中國，使內地民族情緒高漲。移民外地的華僑，則可能因過去12個月間所收到有關香港社會事件和世界疫情的資訊，再加上疫症對他們經濟、生活直接的影響，使他們對中國的感情跌至新低點。

在此國內外的形勢下，中央政府如果不大力批判試題，可能被看成為軟弱無力，甚至是已經對香港失控。當中央政府就這樣他們視為大是大非的問題通過外交部公開表態後，如果認為特區政府應堅持我行我素的話，是對「一國兩制」有不切實際的期望。

冀日後有自信討論「美帶來利多於弊」

話得說回來，在批評出卷者時，我們應想一想，在測試學生的正、反分析能力方面，有什麼中國近代史的題目，是不政治敏感的？若干年後，就中國崛起，「1980至2020年，美國為中國帶來的利多於弊」，可能是一條考試題目，希望那時候國家的發展，已經使執政者和國民有充分自信，去理性地討論這項議題，而非把它視為「政治敏感」。

這條引起爭議的題目，可以中性地提出嗎？例如「1900至1945年間，日本為中國帶來弊多於利還是利多於弊？」如果上文我對青少年求表現「批判思考」的推測是對的話，我恐怕答「弊多於利」考生的數目，可能較在現行試題如此答者少。

5月21日DSE中史科試卷，也有抗日戰爭的試題，教育局認為該題擬設合乎高中中史科學習宗旨，原因似乎是試題列出中日雙方戰時的宣傳品，而就日方的宣傳品，問考生「你同意宣傳品二的觀點嗎？」這樣的話，為免日後再產生爭議，考評局可考慮以後可能政治敏感的歷史題目，用這範式去擬設試題好了。

作者是退休公務員、香港大學法律學博士

[吳漢華]