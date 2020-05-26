歐陽五：究竟何為香港的「末日洪水」？

有人高聲疾呼：全國人大繞過香港立法會編制「港版國安法」，就是要搞「一國一制」，違背當初承諾。有人厲聲控訴：「港版國安法」干預高度自治，一旦通過將賦予中央在港執法權，《基本法》列明的港人政治和公民權利將隨時面臨威脅。他們似乎忘了，香港剛經歷過「回歸祖國以來局面最為嚴峻複雜的一年」，真正令人絕望的末日洪水，是黑色暴力和本土恐怖主義。

不妨先來看看被一些人視為「洪水猛獸」的「港版國安法」究竟為何物。

《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》由中國最高權力機關作出，同香港基本法享有同等法律地位，具有最高權威性。從全國人大常委會副委員長王晨所作說明可知，全國人大直接推動立法的原因主要有三：香港特區國家安全風險日益突顯，一些外國和境外勢力公然干預香港事務，特區自行完成基本法第23條立法實際上已經很困難。

在法言法，國家安全事務在任何現代國家都屬於國家一級的立法權限，也是主權權能最為關鍵的體現，全國人大制定決定草案具有正當性、合理性和合法性。無論單一制還是聯邦制國家，國家安全立法都必然由中央主導，地方處於法律實施與執行配合的地位。國家安全立法作為「中央事權」也是國際通例，被視為「自由燈塔」的美國，其國家安全立法名目繁多，至少有《煽動叛亂法》、《間諜法》、《保護美國法》等約20個，且基本都是聯邦立法。

基本法第23條規定香港特區須自行立法禁止7類威脅國家安全的行為和活動，香港回歸將屆23年卻一直未能完成該項至關重要的立法，致使其成為「政治上不設防」的城市，世所罕見。這一重大國安漏洞，也使得香港在回歸後實質上仍扮演着境外勢力「情報中心」的角色，有指美國駐港澳總領事館的僱員數量約1000，不僅多於其在北京的駐華大使館，甚至全球使領館都難出其右。

事實上，中央已明確提出從國家層面立法的5項基本原則，其中3項為：堅持和完善「一國兩制」制度體系、堅持依法治港、切實保障香港居民合法權益。「港版國安法」的任務也已明確，即切實防範、制止和懲治發生在香港特區內的4類極少數違法犯罪行為，恰是為了更好地保障香港絕大多數居民的生命財產安全，更好地保障基本權利和自由。

普通港人最大的擔憂，還是「因言獲罪」和「跨境執法」。基本法第27條規定的言論、新聞、出版等自由仍是港人依法享有的權利，但任何自由都是以「不侵犯他人的自由」為前提，更何况「港版國安法」明令禁止的是威脅到國家安全和多數公民權利自由的4類行為活動。據統計，世界上142個國家的憲法中有124部都以「但書」的形式，對言論自由加以限制，被一些人奉為圭臬的美國概莫能外。

至於「跨境執法」，更是歷來反對派妖魔化內地的慣用說辭，他們在中央決定駐軍時說過，在深圳灣口岸開通時說過，在高鐵「一地兩檢」執行時也說過。到頭來，除了一些捕風捉影的輿論外，「跨境執法」的情况從未真正發生過。倒是當初被視為洪水猛獸的解放軍駐港部隊，每年都會組織400名男女官兵義務獻血。

由「治」入「亂」始於23條立法受阻

回顧香港社會由「治」入「亂」的過程，實際上正是始於2003年特區政府推動23條立法受阻。直至去年修例風波，香港社會在「港獨」「黑暴」「攬炒」的裹挾下陷入空前混亂，在示威活動變質為暴力破壞乃至本土恐怖主義的背後，大量證據指向本港一些持份者及其背後的境外勢力，很大程度上正因缺乏維護國安的法律制度和執行機制所致。

必須看到，此次中央出手正是力挽狂瀾，用立法從根本上和實際上為香港危局解困。

作者是時事評論員

[歐陽五]