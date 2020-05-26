梁美儀：國安法下 長治久安從何說起

中央對香港回歸23年後，仍未就《基本法》第23條立法，早已失去耐性，而隨着中美關係近年急速惡化，由中美貿易戰，到新冠肺炎疫症引發西方多國對中國的敵對行動，對北京來說，這是繼晚清以後，第二次「八國聯軍」攻擊。香港去年的反修例運動，愈演愈烈，其後美國高調介入，通過《香港人權與民主法案》，就觸動了北京最忌諱的外部勢力干預神經線，不得不重手打壓，以免成為危害國家安全的缺口。

今次透過將國安法列入基本法附件三，公布在港實施的港版國安法，針對任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家行為，以及外國同境外勢力干預香港特區事務的活動。連日建制陣營為支持立國安法鋪天蓋地打輿論戰，最鮮明的論說，是立此法將可令香港長治久安，然而，重典之下，只會表面上遏抑了民眾的訴求，但不會營造真正的人心回歸。

或許在訂立國安法後，日後再有示威者在街上高舉「香港獨立」旗幟，會被控分裂國家，重判入獄；將來有人要求外國因港府及中央鎮壓香港民主人權，制裁香港，你可控告他與外國勢力干預香港事務；有人買了大堆白電油等物品自製汽油彈，不再是控管有物品意圖損壞財產或者意圖縱火等罪，而是組織實施恐怖活動，這些罪行面臨的監禁刑期，料將較暴動罪最高判監10年更重。

不過，經過佔中，經過反修例運動，香港人對自由的渴求、對公義的執著，已深耕於心底裏，已不是重典所能消滅。當年輕一代看到，中央的權力是無限大，當年基本法寫下的承諾，也可因時而改，因勢而變，也許表面上，那些港獨旗幟會不見了，但年輕一代的離心，又憑什麼挽回？長治久安，談何容易。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]