劉進圖：國安法乃雙刃劍

另一方面，以美國為首的西方社會反應強烈，白宮國家安全顧問奧布萊恩周日對傳媒表示，國安法若通過，美國將制裁香港，威脅香港的金融中心地位，跨國公司也會離開，中國倚靠香港取得國際資金，若失去這個渠道，對習近平和中共將是重大打擊。假如美國真的制裁香港，觸發資金外流，香港的經濟和金融將面臨巨大危機。

撐維護國安與撐北京立法 是兩碼子事

從香港市民的角度看，支持維護國家安全與支持北京替香港訂立國安法，完全是兩碼子事，基本法第23條要求的國家安全立法事項，部分在現行法律裏已經存在，部分不存在的，如果有迫切需要，政府隨時可以提出法案，交立法會審議。假如情况緊急，政府還可以動用《緊急法》，像頒布《禁止蒙面規例》那樣，先訂立後審議，並容許法院按基本法檢視規例內容，確保規例符合基本法第39條保障的國際人權公約準則。

由人大常委會替香港立國安法，問題在於法律內容是否與香港的普通法制度相容？香港法院能否檢視法例內容，若認為部分條文與基本法及國際人權公約的準則有牴觸，可否判那些條文無效？面對人大常委會，香港法院是無能為力的，因為人大常委會擁有基本法的最終解釋權，其決定可以凌駕終審法院，就算國安法寫上以言入罪的條文，明顯違反國際人權公約準則，只要人大常委會說不牴觸基本法，法院就不能質疑，這就是港人和國際社會擔憂的原因。

然而，北京看來已經不會理會港人的憂慮，全體司局長和行會成員被安排公開表態，支持北京替香港訂立國安法，全體港區政協委員也被安排作同樣的表態，還有港區人大代表、各個紀律部隊首長等等。很明顯，北京要求特區所有公職人員都支持這條國安法，哪怕誰都未看過法律內容，立法會的參選人恐怕也不會例外，不表態支持的，很有可能會被DQ。這樣，國安法就會成為北京阻止泛民取得過半數立法會議席的武器。

不過，這個大殺傷力武器，其實是一把雙刃劍，它固然可以被建制用來打擊泛民參選人，以及打擊北京視為眼中釘的示威者，但也會嚴重傷害香港僅存的民主與自由，傷害香港僅餘的有限自治，令國際社會重新評估香港的地位。美國不一定全面取消香港的特殊待遇，但肯定會處處設限不斷留難，藉制裁香港打擊中國，香港處身夾縫中，形勢岌岌可危。北京這次主動推出港版國安法，等於向美國攤牌「曬冷」，最終誰勝誰負，還有待時間驗證，但香港肯定會遍體鱗傷。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]