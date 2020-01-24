凌兵：人大國安立法 符基本法第159條否？

不得違反「對港基本方針政策」

按照《中國憲法》，全國人大作為最高國家權力機關，擁有廣泛的立法權。憲法第62條規定人大有權「決定特別行政區的設立及其制度」，並有「應當由最高國家權力機關行使的其他職權」。人大立法權的範圍，在憲法中並無明文的限制。制定法律的權力，自然包括修改和廢除法律。基本法作為人大制定的法律，按照基本法第159條也可以由人大修改。

在實踐中，常常發生這種情况。立法機關制定新的法律（或決定），其內容與現有法律相牴觸。在中國法中，有「新法優於舊法」的原則（《立法法》第92條），規定較新的法律優先於較舊的法律。這樣在效果上，等於修改或廢除了原有法律。這種現象在各國法律中頗為常見。在普通法中也有「默示廢除」（implied repeal）的原則，當立法意圖清晰，如新舊法律明顯不一致（inconsistent or repugnant），則適用新法的規定。

對於基本法，是否也可適用默示或間接的修改？這裏的癥結在於，基本法第159條第4款規定「本法的任何修改，均不得同中華人民共和國對香港既定的基本方針政策相抵觸」。這裏所謂「中華人民共和國對香港既定的基本方針政策」，一般理解是指《中英聯合聲明》中所列的中國「對香港的基本方針政策」（第3條和附件一）。由於基本法第23條的內容，並未見諸上述「基本方針政策」，人大制定特區國安法，並不直接牴觸基本法第159條第4款的禁止性規定。但是，中英聯合聲明所列的「基本方針政策」，包括香港居民的各項權利自由，以及特區的獨立司法權和終審權等。這些方面的規定，新的特區國安法不得違反。

草案似未經基本法委員會諮詢

除了上述禁止修改的規定外，基本法第159條還規定了修改基本法的特別程序。這些程序，與人大修改其他法律的程序有顯著不同。基本法的修改只能由人大做出，提案權僅屬於人大常委會、國務院與香港特區，而議案列入人大議程前應交基本法委員會提出意見。這種特別的修改程序，是否意味着對於基本法不應當適用「默示修改」？但如果人大的決定，事實上符合第159條的程序要求，則是否可以有「默示修改」的效果？就這次特區國安法而言，是由人大授權人大常委會制定。這一安排，符合第159條，因為基本法的修改不能由人大常委會，只能由人大做出，因而常委會制定國安法必須由人大授權。國安法決定的草案，由人大常委會提出，但在列入人大議程前，似未經過基本法委員會諮詢，因而並不完全符合第159條規定的程序。這種情况下的「默示修改」是否有效，法律上不無疑問。

憲制危機在所難免

特區終審法院1999年在「吳嘉玲案」中宣稱，人大的立法行為如牴觸基本法則為無效，香港法院有權宣布其無效。這一判辭，當時曾受到內地「四大護法」的強烈批評，特區法院亦從未實際行使過這一權力。但無論是當年人大常委會就吳嘉玲案所做的基本法解釋，還是特區法院後來的判例，均未直接否定上述判辭。可以預見，特區國安法一旦制定實施，勢必會有市民到香港法院挑戰國安法效力，屆時又一場憲制危機，在所難免。

作者是澳洲悉尼大學法學院教授

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真：2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則；如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投；若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[凌兵]