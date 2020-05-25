朱國斌：「自行立法」已不再是選項

國際大環境惡化下的香港

繞過香港本地立法機關，由中央直接為香港立法，乃是近年來國際形勢下的無奈之舉。2008年金融海嘯以來，世界經濟長期低迷，經濟全球化遭遇挫折，老牌資本主義國家內外交困，中國急速崛起，舊有的國際秩序面臨挑戰，民族主義和民粹主義在世界各地抬頭。2018年貿易戰打響後，美國遏制中國崛起的意圖昭然若揭，中美關係由全面合作走向全面對抗。在兩國強硬派的渲染下，中美博弈成為「文明的衝突」和關乎國運的「戰爭」。隨着「新冠肺炎」疫情的擴散，以及美國總統選戰的臨近，打「中國牌」、「台灣牌」、「香港牌」已經成為美國政客的慣常操作。中美對抗持續升級，過去作為中西方溝通橋樑的香港，已然無奈地成為中美博弈的戰場。

香港始終是國安短板

根據基本法第23條，香港特區應自行立法禁止7種危害國家安全的行為。2003年「50萬人大遊行」之後，23條立法再也無法在香港提上日程。但是，國家安全上的立法空白和法制漏洞始終存在。經歷了2014年的「佔中」、2016年的「旺角暴亂」和2019年的「反修例運動」，特區政府的管治威信遭受重創，香港特區的憲制秩序一度瀕臨崩潰。去年6月以來的街頭暴力、各處可見的「攬炒」宣傳以及立法會裏的無限「拉布」，令中央時刻憂心本地政客與境外勢力勾連，意圖癱瘓特區政府運作、醞釀港版「顏色革命」乃至顛覆本地政權。中央方面留意到，近期內外反對勢力結盟，不斷衝擊特區的管治以及「一國兩制」的底線。眼見特區政府無力抵擋反對勢力的進攻，中央終於下定決心，主動出擊，堵塞香港在國家安全立法方面的漏洞。

特區政府錯失主動立法時機

基本法第23條規定「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」，一方面明確了香港特區立法維護國家安全的憲制責任，另一方面也是考慮到香港的實際情况，授權且信任香港特區會自行立法。依照基本法原意，若香港特區自行立法，則只需完成最低限度的立法（minimal legislation）義務。奈何回歸近23年來，儘管建制派佔有立法會多數議席，香港特區始終未能履行此項憲制責任。2003年後，23條立法不僅無法提上日程，而且被嚴重污名化、妖魔化。中央方面意識到，香港本地立法維護國家安全幾無可能，在當前嚴峻的內外形勢之下，只能由中央親自出手，為港立法防範和懲治危害國家安全的行為。中央出手，嚴厲程度或將提高。不少人對此表示遺憾和憂慮。但事到如今，悔之晚矣。

作者是香港城市大學法律學院教授

[朱國斌]