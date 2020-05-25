葉金漢：面對國安法：無賴、無奈與無力感

美國介入選項與中央心理準備

首先，攬炒本意為透過激進行為故意激怒中央，從而迫使美國以至國際社會介入、制裁，再以此脅迫中央，逼其妥協。

其中，歐美國家的角色尤其關鍵。

對美國而言，香港只有維持一國兩制，才最能夠保障其在東亞的金融利益。因此，有別於台灣這張主權牌，美國雖偶有對本港示威者作聲援，但香港牌一直只作竄擾之用。

如美國因國安法而正式介入本港事務，大致而言，選項有三：

（1）繼續其竄擾之計，沒有制裁（sanctions）；

（2）實施制裁，但僅限於個人及企業層面（individual and corporate level）；

（3）全面制裁（wide sanctioning）——取消《美國—香港政策法》，取消獨立關稅，香港一齊攬炒。

當中只有（3）才會對北京構成直接威脅，但採用（3）即意味着美國全面放棄其金融利益，正式與中國進入新冷戰階段。因此，關鍵在於此刻美國是否有如斯決心，亦關乎往後幾十年之發展，而後者更深繫美國國內兩黨對總統大位之角力。基於過往冷戰時期多數為共和黨執政，相對上民主黨對此刻是否全面抗華的態度較為曖昧，亦解釋了跨黨派國會議員暫時所提的sanctioning僅限於（2）。除了是保留彈藥以作後用，更重要是關乎美國國內實際的黨派利益考慮。

然而，前陣子不是一直都鼓吹制裁個人跟中資銀行嗎？現在中共更進一步在港「僭建」國安法，若制裁仍維持是（2）的水平，那中共就佔了便宜。經過多個月的預警，中央內部相信已有了心理準備，認為這是最低消費，亦是預料之內，此亦即所謂「底線思維」。

對國際社會聲援 不應太大指望

對於國際社會的聲援，香港人不應抱太大指望。英、澳、加三國聲明只強調國安法的訂立應要加入香港人的參與（participation）；而歐盟更明示暗示國安法只要如23條般有所諮詢便「隻眼開隻眼閉」。

歐美態度有異，並不意外。由於國際大勢已定，歐洲大國以至歐盟國力不足，但又想維持其影響力，在必要時當veto player，故此必然左右逢源，不會事事跟美國同一陣線，即使同一線亦未必「跟到盡」。

正因如此，中央才敢兵行險着，反「挾持」香港來進行大國博弈。沒有美資，還有歐洲各名牌大公司；與紐約股市脫鈎，還有香港同倫敦股市。

相較而言，當美國仍可選擇介入與否及介入程度，香港情况最差。中央此步已令香港無從選擇，如要對抗，亦只有寄望美國制裁來實現「真」攬炒，既被動，亦被政治綁架。

反對派只懂消費攬炒一詞

更讓人感到無奈的是，過去一年，反對派各黨派，不論激進、溫和，只懂消費攬炒一詞。「真」攬炒到來之時，整個反對陣營除了齊聲譴責外，只如小學生般着眼於指摘及文字遊戲（blame game），表示其所指的攬炒只指向政府，中央才是攬炒之「真兇」。事已至此，仍執著於何謂攬炒是沒有意義。更甚的是，即使鼓吹攬炒的政團，亦好像沒有預期真攬炒的發生，亦沒有想過在過程中如何應對。

即使是主打「國際陣線」的眾志，亦只懂繼續在Twitter上英譯國安法，游說制裁，但卻沒有明言爭取的是（3）的全面制裁，還是屬（2）這種個人化制裁。然而，這跟平時在網上對抗「小粉紅」有何差別呢？

全面制裁的兩難

至於大眾的無力感可能更大，即使5‧24遊行人數達百萬，除了展示港人嚮往自由的決心外，其目的就只有一途：迫使美國用上全面制裁。然而，這亦是dilemma所在：現在只有促成全面制裁才有些微機會抵禦惡法，但爭取全面制裁的極端方法卻必然會攬炒自己，而且不一定可行。

與此同時，社會大眾不論心理上或實際上似乎並無「真」攬炒的準備，第一反應只是下載虛擬私人網絡（VPN），或網絡搜尋「移民」。

當過去數月，港人一直在嘲弄某「維尼先生」為小學生，此刻，我們卻被反將一軍。

無論如何，現在不是再「玩膠」同「自high」的時候。

作者是多倫多大學政治學系博士生

[葉金漢]