陳凱穎：台灣選舉策略（二）：回應青年訴求的政策倡議

貼近青年理念和訴求的政策

MWYO團隊於1月拜訪多個台灣學生組織和政黨青年部門，了解到年輕族群對於政黨和候選人的支持，不僅着眼於其形象和宣傳方式，更多的是有否回應他們的訴求。在這次選舉，各政黨就青年議題的關注點不一樣，這可從候選人的政策倡議中得知。

民進黨的蔡英文側重於資金補貼，她於出席台灣青年民主協會舉辦的「青聽我們說——2020總統大選青年論壇」時，提出四大青年政策，包括「就學挺你」、「居住挺你」、「就業挺你」和「創業挺你」（詳見表1）。

國民黨的韓國瑜也端出解決貧窮感的「撐腰三策」，包括推動自立成家低利貸款、老青共居及根留台灣，同樣以增加補貼資助為重點（詳見表2）。

從表述可見，兩個傳統大黨主要建議以金額補貼、低息貸款等方式，直接協助年輕一輩應付居住、就業和創業等問題。相反，一些規模較小的政黨，由於它們的架構比較簡單，背負的掣肘和規限較少，故主張的政策相對新穎和大膽，也能引起渴望求變的青年迴響。例如在處理住屋問題上，台灣基進和綠黨均主張「居住正義」，即是透過房屋市場的交易資訊透明、稅制公平和打擊炒賣，達至每個人都有維持基本居住條件的權利。

兩者不同之處在於台灣基進提出更長遠的空間規劃，它認為台北市已超出負荷，應減輕過度集中的產業和資源，於各地區規劃不同產業，並設置相關配套。具體措施包括興建一定數量的公共住宅，令人流分佈於各區，從而紓緩台北樓價和租金過高的困境。

綠黨則由根本的囤房現象着手，惟其反對囤房稅，避免屋主把負擔轉移到年輕租客；相反它針對非自住屋，提倡降低貸款金額與提高貸款利率，要求銀行向有多於一間房子的屋主減低房貸，並隨購房數目增加累進計算利率，使炒家無法僅以繳息的方式囤房。

增強青年政治意識和歸屬感

要鞏固青年支持者，除了推出合其心意的政策建議，還要思考怎樣加強歸屬感，如提高他們的政治意識和宣揚政黨理念。以這次選舉中唯一成立專屬年輕人的民進黨青年競選總部為例，其設有3個帳篷以舉辦民主放映會、民主運動展覽和手作工作坊，這些活動沒有刻意為候選人拉票，而是鼓勵參與者多關心政治及其與自身的密切關係，以及思考民主自由的重要性。

當中「民主大帳篷」每逢星期五會化身電影院，播放有關民主的電影。其後更設討論環節讓觀眾認識各國民主發展歷史，繼而反思台灣的進程。此外，競選總部備有休憩位置，並擺放不少如彈珠機、高蹺等傳統民間物品，讓青年體驗及珍惜當地文化。在開放和自由的氣氛下，舉辦具教育意義且受年輕人歡迎的活動，往往更能吸引他們前來深入了解。

台灣選舉策略對香港政黨的啟示

台灣的政治制度跟香港不一樣，不宜將兩地作直接比較。再者，是次MWYO團隊未能拜訪所有政黨和學生組織，限制了我們進行全面的觀察和分析。但總的來說，當地政黨吸引年輕選民的方式，不少可供香港政黨，特別是政治理念根深柢固的傳統大黨參考，如建立親民和捍衛年輕一代訴求的形象、推出針對「網絡原住民」的宣傳手法，以及透過較軟性的活動提升選民政治意識和歸屬感。

MWYO團隊也透過街訪知悉台灣青年重視競選政綱能否回應他們關注的議題，包括平權和環保事項。當中的諮詢過程同樣重要，事實上，幾位總統候選人均有接受台灣青年民主協會的邀請，出席「青聽我們說——2020總統大選青年論壇」，親身與年輕人對話及了解他們的期盼。

若引用在香港，各政黨和候選人能否以開放態度探討年輕一輩的想法，掌握他們在政治和民生方面的訴求，繼而積極回應他們，都是會否得到支持的關鍵。此外，近年有不少新興政治組織因社會事件冒起，其骨幹成員和理念相對貼近年輕人，可以如同台灣新政治力量般擁有更大空間主張較前瞻和突破的建議。然而，如何把政策成功有效地落實，避免淪於口號，將會是它們爭取青年長久支持的一大挑戰。

作者是MWYO青年辦公室社區及外展副經理

[陳凱穎]