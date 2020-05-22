何靜瑩：紫砂茶壺蛻變成濕疹之路

曾幾何時，香港被譽為「紫砂茶壺」，誰想過現在竟成為濕疹，令人感觸良多。1995年，前國家政協主席李瑞環把香港比喻作紫砂茶壺，其價值來自積累百年的茶垢，不加茶葉，水中也有茶香；用水反覆清洗乾淨，會令其價值盡失。他告誡大家珍惜和欣賞香港的獨特個性和歷史，「要真正的、正確的認識香港、管好香港」。

這25年，香港由優雅脫俗的紫砂茶壺，進化成令人聞風「喪志」的濕疹，始於北京着手清洗茶垢，去殖民化、去香港化；念念不忘要改造香港，滲入黨八股的政治宣傳及操控性的愛國主義，還要替香港「刮骨療毒」。紫砂茶壺韻味不再，換來銅臭味、土豪土包味，烏煙瘴氣。

懂得運用香氣四溢的紫砂茶壺，本來有助提升中國「軟實力」。可惜一眾土豪、假博士和假大空權貴不懂欣賞紫砂茶壺，不聽從上一代「家訓」考究茶壺內涵、發揮茶垢功能，反要展示戰狼肌肉，於茶壺裏裏外外進行各式各樣的「解放」工程，時而哄誘大家融入大灣區以加速香港的大陸化進程，時而撲出來恫嚇要讓上海、深圳和澳門取代香港。豈不知宜興紫砂泥罕有稀缺，還要遇上工匠巧奪天工的手藝才可成大器，故此，市面充斥假冒紫砂茶壺。你找A貨取代香港，肯定泡不出色香味俱全的靚茶。

紫砂茶壺只需low-maintenance管治，但中共偏要一管到底，由以往暗盤操作改為現時的「警軍統治」，遂把順民「激活」成刁民，把社會煎熬成濕疹。政治冷感的經濟動物搖身變成全面覺醒的亂世戰士，頓成中國內憂外患之時的「黑天鵝」。

戰狼鬥爭精神不但糟蹋紫砂茶壺，對濕疹治理更是適得其反。終日喊打喊殺的戾氣、玻璃心的怨氣、弄虛作假的邪氣不斷激發濕疹，「全面管治權」的落實更令濕疹全面爆發。

政權愈墮落 港人愈昇華

你以為在街頭和議會裏得逞，是威風凜凜，但其實是自暴其短，海內外再不能視若無睹。你愈要欺凌「黃店」及藝人，聲討試題考官、老師、知識分子和傳媒，港人愈會理直氣壯地反抗。用慣強權的人，只會繼續出錯、犯大錯，突顯香港是需要國際支援的underdog（弱勢者），抗爭更有道德力量，香港這隻黑天鵝變得更難纏。

對待濕疹，需平心靜氣，改變習慣，調節觀念──你與濕疹的關係是「你中有我，我中有你」，要學習與濕疹交個朋友。首先，欠人家的東西如民主、自由、法治制度，要完整歸還；由好大喜功、耀武揚威的流氓作風，調校為和平謙遜溫厚平實的仁者風範，在國際社會廣結善緣。少說大話，多做實事，當正氣回歸，周遭環境回復公義公正的氣場，濕疹也會消失於無形。

選擇權就在強權那邊：你選擇攬炒還是和氣收場、以歪風還是和風治港、教育下一代篤灰文化還是批判思考、打壓生生不息的異見人士還是放下屠刀……熟悉歷史的人都會懂得選擇。可惜，當官的只懂罵人不懂歷史，自己卻不學無術，或扭曲甚至篡改歷史，作出與民為敵的選擇。

紫砂茶壺2.0

香港由紫砂茶壺蛻變成濕疹，在適當時候也能回到紫砂茶壺的狀態，繼續散發出「軟實力」的香氣。可以說，回歸後政權的禮崩樂壞長遠為香港帶來「利多於弊」：紫砂茶壺增添了好些瘡疤，但也積累了更多茶垢，溢出更有層次感的內涵和魅力。重光後，大家會看到進階版的紫砂茶壺。

What doesn't kill you makes you stronger.

（作者電郵：ada.ho@paxxioneer.com）

作者是互聯網公司創辦人及行政總裁、《扮有料，只會死得更快》作者

[何靜瑩]