何靜瑩：紫砂茶壺蛻變成濕疹之路

曾幾何時,香港被譽為「紫砂茶壺」,誰想過現在竟成為濕疹,令人感觸良多。1995年,前國家政協主席李瑞環把香港比喻作紫砂茶壺,其價值來自積累百年的茶垢,不加茶葉,水中也有茶香;用水反覆清洗乾淨,會令其價值盡失。他告誡大家珍惜和欣賞香港的獨特個性和歷史,「要真正的、正確的認識香港、管好香港」。

這25年,香港由優雅脫俗的紫砂茶壺,進化成令人聞風「喪志」的濕疹,始於北京着手清洗茶垢,去殖民化、去香港化;念念不忘要改造香港,滲入黨八股的政治宣傳及操控性的愛國主義,還要替香港「刮骨療毒」。紫砂茶壺韻味不再,換來銅臭味、土豪土包味,烏煙瘴氣。

懂得運用香氣四溢的紫砂茶壺,本來有助提升中國「軟實力」。可惜一眾土豪、假博士和假大空權貴不懂欣賞紫砂茶壺,不聽從上一代「家訓」考究茶壺內涵、發揮茶垢功能,反要展示戰狼肌肉,於茶壺裏裏外外進行各式各樣的「解放」工程,時而哄誘大家融入大灣區以加速香港的大陸化進程,時而撲出來恫嚇要讓上海、深圳和澳門取代香港。豈不知宜興紫砂泥罕有稀缺,還要遇上工匠巧奪天工的手藝才可成大器,故此,市面充斥假冒紫砂茶壺。你找A貨取代香港,肯定泡不出色香味俱全的靚茶。

紫砂茶壺只需low-maintenance管治,但中共偏要一管到底,由以往暗盤操作改為現時的「警軍統治」,遂把順民「激活」成刁民,把社會煎熬成濕疹。政治冷感的經濟動物搖身變成全面覺醒的亂世戰士,頓成中國內憂外患之時的「黑天鵝」。

戰狼鬥爭精神不但糟蹋紫砂茶壺,對濕疹治理更是適得其反。終日喊打喊殺的戾氣、玻璃心的怨氣、弄虛作假的邪氣不斷激發濕疹,「全面管治權」的落實更令濕疹全面爆發。

政權愈墮落 港人愈昇華

你以為在街頭和議會裏得逞,是威風凜凜,但其實是自暴其短,海內外再不能視若無睹。你愈要欺凌「黃店」及藝人,聲討試題考官、老師、知識分子和傳媒,港人愈會理直氣壯地反抗。用慣強權的人,只會繼續出錯、犯大錯,突顯香港是需要國際支援的underdog(弱勢者),抗爭更有道德力量,香港這隻黑天鵝變得更難纏。

對待濕疹,需平心靜氣,改變習慣,調節觀念──你與濕疹的關係是「你中有我,我中有你」,要學習與濕疹交個朋友。首先,欠人家的東西如民主、自由、法治制度,要完整歸還;由好大喜功、耀武揚威的流氓作風,調校為和平謙遜溫厚平實的仁者風範,在國際社會廣結善緣。少說大話,多做實事,當正氣回歸,周遭環境回復公義公正的氣場,濕疹也會消失於無形。

選擇權就在強權那邊:你選擇攬炒還是和氣收場、以歪風還是和風治港、教育下一代篤灰文化還是批判思考、打壓生生不息的異見人士還是放下屠刀……熟悉歷史的人都會懂得選擇。可惜,當官的只懂罵人不懂歷史,自己卻不學無術,或扭曲甚至篡改歷史,作出與民為敵的選擇。

紫砂茶壺2.0

香港由紫砂茶壺蛻變成濕疹,在適當時候也能回到紫砂茶壺的狀態,繼續散發出「軟實力」的香氣。可以說,回歸後政權的禮崩樂壞長遠為香港帶來「利多於弊」:紫砂茶壺增添了好些瘡疤,但也積累了更多茶垢,溢出更有層次感的內涵和魅力。重光後,大家會看到進階版的紫砂茶壺。

What doesn't kill you makes you stronger.

(作者電郵:ada.ho@paxxioneer.com)

作者是互聯網公司創辦人及行政總裁、《扮有料,只會死得更快》作者

[何靜瑩]