曾志豪：無法討論的歷史 無法諷刺的頭條

考評局試題，最大罪名是「中日關係沒有討論空間」，被官方認為「不能問利多於弊，只有弊而沒有利」。

請問誰為學術題目劃下禁區、限制討論方向和答案？

「共產黨是否抗日主力」，是否屬於那位劉智鵬所講，出這種題目就飯碗不保呢？這算不算恐嚇老師呢？

DQ一條試題背後的意義：原來歷史問題有官方角度和答案，偏離便要炒魷。

統一了歷史定論，其實就是一種意識形態的束縛，也是一種洗腦教育。

當年「國民教育」以「愛國愛黨」之名推行，鎩羽而歸；今天卻以「傷害國民感情」激發「民族主義」為名捲土重來。

以言入罪 為思想和創作劃「紅線禁區」

《頭條新聞》的打壓也是如此。最大影響便是「不能諷刺」，因為官員把「諷刺批評」視為「煽動仇恨、侮辱特定社會群體（social status）」，又把「給予客觀回應機會」視為必須條件。

根據這種原則，我們還能諷刺人大政協是「橡皮圖章」和「政治花瓶」嗎？九七前我們諷刺末代港督彭定康是「跛腳鴨」，如果用今天通訊局的眼光，應該要收嚴重警告﹗因為我們沒有給予空間肥彭澄清他不是跛腳鴨，而諷刺人大政協明顯就是歧視他們這種紅色政治背景的social status﹗

而更荒謬的是，即使節目已經有片段表達了警方的意見，通訊局卻能主觀認為這些「播放」只是為了「揶揄該持不同意見的人士」﹗

我不知道當年魯平諷刺肥彭是「千古罪人」，以及最近央視批評美國蓬佩奥是「人類公敵」，有無給予公平機會對方回應？又是否屬於「煽動仇恨」？

最後引用金句作結。「自由是看不見摸不着的，我的人民任何一個人身上戴着枷鎖就等於所有人身上都戴着枷鎖，而我的人民身上都戴着枷鎖也就等於我的身上也戴着枷鎖」，應該是曼德拉講的。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]