周永新：從疫情對比港、星人口政策

日本顧慮奧運能否如期舉辦

受疫情影響的國家中，日本和新加坡的情况令人驚訝：日本人是世界上最愛潔淨的民族：分盤進食、日常抱恙戴口罩、傳染病感染率一向偏低，但今次對抗新冠肺炎，日本政府的應對手法備受質疑，安倍的民望更因此急速下滑。據日本朋友的解釋是：疫情開始時，也就是「鑽石公主」號郵輪停泊在橫濱期間，安倍內閣還想着如期舉辦夏季奧運，自然不想自我製造恐慌，防控措施傾向寬鬆，盼望國民能夠自律，疫情可望早早過去；隨後，確診個案每天以數百宗增加時，安倍政府才急忙頒布緊急狀態令，勸喻民眾留在家中，但為時已晚！不過，日本人還是十分有紀律，民眾保持社交距離後，疫情即有緩和。

以日本的例子，可見在防疫抗疫過程中，如果政府做決策時有太多包袱、顧慮太多，推行的措施自然不夠利落，給人拖泥帶水的感覺，即港人說的「擠牙膏」。對比新西蘭，該國總理阿德恩（J. Ardern）明顯沒有什麼包袱，疫情一起即果斷宣布「封關」，避免疫情爆發的危機。相反，香港特區政府應付疫情卻顧慮多多，不是怕香港與內地的人流往來會受到影響，就是怕數以萬計在外地工作和讀書的港人無法回港，更怕「封關」會傷害香港的旅遊事業，所以，只好步步為營，還幸市民早已聽從專家的忠告，外出戴口罩和勤洗手，疫情才不至一發不可收拾。

這樣，新加坡政府的表現為什麼這麼令人失望？簡直可以用差勁來形容，更把新加坡政府過往超有效率的形象「一鋪清袋」！2月，當香港和新加坡同樣只有數十宗確診個案時，新加坡的官長曾揶揄港人過分慌張，除搶口罩和消毒用品外，還搶購食米、廁紙。那時，我在網上收看新加坡總理李顯龍就疫情第一次向國民演講：他呼籲國民相信政府，不要自亂陣腳，並且承諾政府將盡全力控制疫情，與國民一起抗疫。李顯龍的說話鏗鏘有力，我如果是新加坡人，也會相信他的話。

有輿論認為，新加坡政府這次太自信了，並不理解疫情的嚴重性，明顯掉以輕心，沒有嚴厲堵截病毒的傳播。筆者覺得，這樣的批評有對和不對的地方：對的是新加坡政府確實太相信自己的管治能力，以為憑藉新加坡立國50多年來建立的制度，只要政府控制得宜，定能把疫情造成的傷害減至最低。就是這種自信，應及早推行的防疫措施沒有推出，到後來疫情轉趨惡劣，新加坡政府才實施人流管制和社交距離措施，但新冠肺炎病毒已在社區傳播。

不過，單是批評新加坡政府過分自信，卻未能解釋：為什麼新加坡的確診病例，到5月15日達到26,891宗，是香港1053宗的約25倍，而新加坡的人口卻少香港約200萬。不要說香港的確診個案達到2.7萬宗，就是5000宗，相信香港的醫療制度早已崩潰了！為什麼新加坡的疫情如此糟糕？新加坡2.7萬確診個案中，佔了九成多屬於外勞個案，新加坡公民受感染的數字其實與香港相若。為什麼新加坡外來勞工這麼容易受感染？問題何在？這要看新加坡的人口政策了。

星移民政策着重學歷和技能

近20年來，新加坡的人口增加了約150萬，但正如香港一樣，新加坡的出生率異常偏低，如果沒有移民，新加坡的人口不會有增長。新加坡的移民從何而來？新加坡接收移民的標準，家庭團聚並不是重要的考慮因素，主要是根據申請者的學歷和經驗：那些擁有新加坡要求的專業和技能的，成功率一般較高。因此，新加坡的新移民都是年紀較輕的專業人士，或有一技之長的技工。新加坡也歡迎青年到當地的學校讀書，成績好的或修讀的科目符合新加坡的發展要求的，也可申請居留權。

新加坡的移民政策，無疑可以提升整體國民的教育和技術水平，促進新加坡的經濟發展，無怪新加坡近年的人均收入，遠遠超過香港。不過，問題來了，社會總有些所謂「骯髒工作」（dirty jobs）需要人去做，但這些收入不多、體力勞動量要求大的工種，學歷好的年輕公民不想做，新移民有舒適的職位也不願做，新加坡政府的解決辦法是輸入外勞。新加坡現有輸入勞工約32萬，他們來自鄰近的孟加拉、緬甸、斯里蘭卡、印度、中東等地方。這些外勞無論在語言、宗教、生活習慣等，都與不少新加坡公民有很大分別，所以唯一處理他們的辦法，是安排他們在大型宿舍住宿；外勞當然無法取得新加坡居留權，合約完了便得回國，他們來新加坡只能打工掙錢。

這次新冠肺炎在新加坡外勞中爆發，重挫新加坡多年建立的美好國際形象；受過這次教訓，看來新加坡政府要好好檢討往日實行的人口政策了！針是沒有兩頭利的，選擇性的接受移民，真的對社會的長遠發展有利嗎？社會裏不能全都是精英，融洽的社會並非由單一階層構成，主要是看我們如何看待社會裏的弱勢社群。

港人的包容和互助舉世矚目

回看香港的人口政策。過往20多年，香港的人口增長主要來自因家庭團聚而從內地來港定居的移民；約2000年代開始，香港也有輸入內地人才和非本地生留港或回港的移民。近年不同政黨都埋怨新移民加重香港公共設施的負擔，認為政府只應挑選學歷高和有技術的移民來港定居。筆者很想指出，自己過去所做的新移民調查顯示：憑藉學歷和技術留港的移民，一般流動性較大，也不願融入香港社會，而那些為了家庭團聚的移民，才會在香港落地生根，以香港為自己的家。

新加坡被譽為第一世界的優良城市，但這次新冠肺炎疫情，揭露新加坡偏頗的移民政策，待危機出現時，或會被譏為人道上第三世界不如。香港為了新移民的融入，雖付出沉重代價，但疫症當前，港人的包容和無分彼此的表現，卻是舉世矚目。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

[周永新]