趙致洋：分析蔡英文就職演說：見務實亦見強硬

有史以來最成功的「公共外交」

然而，閱畢蔡英文的就職演說，有極大部分的篇幅都專注在闡述發展台灣的內政，包括發展「六大核心戰略產業」、「產業發展策略」、發展社會安全網、強化國家體制達至民主深化等，這些內部的經濟和社會問題正是上一任期蔡政府面對最複雜的問題，例如因為2017年時修正《勞動基準法》及同婚議題的立場，導致2018年地方選舉的重創，蔡英文何以要自揭自己的傷口？

答案可能就落在這次剛好在選舉之後的新冠疫情。這次疫情為民進黨政府提供了他們做夢也沒辦法想到的大好機會，就是讓世界看到台灣的獨立性。不論是成功防疫的經驗向各國分享，還是在4月時力推的「口罩外交」，都讓世界各國看到台灣在全球共同面對的問題上的重要性和貢獻，包括過去較少處理台灣議題的國家、地區，例如歐盟委員會主席馮德萊恩首次公開感謝「台灣」的幫助。正如蔡英文就職演說中所言，在這次疫情中，台灣出現在全世界的各大新聞媒體上，不少國際傳媒更直接稱呼台灣為「國家」，正是台灣有史以來最成功的「公共外交」的印證。

利用「中華民國」體制 豐富「台灣」認同

事實上，民進黨經過首次執政的教訓，明白到不能只依靠挑釁北京來操作反中情緒，並藉此增加台灣人的身分認同。蔡英文上台後致力豐富台灣認同的內涵，除了推動各種內政的改革外，亦在2018年成立「促進轉型正義委員會」，正視過去中華民國歷史上威權時期政府所作的不公義行為，希望還原真相和促進社會和解，處理轉型正義的問題便是處理中華民國與台灣的關係的第一步。後來蔡英文更喊出「中華民國台灣」，逐步把「中華民國」這個國號套用到「台灣」這個地方上，就職演說上也有出現一次，可以預期未來會更為流行，亦是為方便各國的稱呼。當然過去有很多民進黨人都不能接受「中華民國」，認為它是威權時代黨國體制的象徵，但現時蔡英文利用「中華民國」的體制來豐富「台灣」認同的這一招，實際上在建立台灣這一個「國家」，亦是相對務實的一着。因此，未來4年蔡政府推行的各項改革都應該放在這個大脈絡裏看。

留空間讓兩岸未來4年有博弈餘地

從這個角度去看總統就職演說的兩岸論述，一方面看到蔡英文的務實色彩，但同時間亦看到其強硬的一面，等着北京在後疫情的國際形勢中去回應。在務實的一面，她再次重提「和平、對等、民主、對話」這四大原則，重申會「持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務」，表示出維持現狀的意願，不會單方面走向「法理台獨」，並再次伸出願意對話的橄欖枝。可是在強硬的方面，除了明確表示不會接受「一國兩制」，更重要的是在這次的就職演說中，蔡英文並未有如2016年時再次提到有關「九二會談」的「歷史事實」，這明確表示拒絕接受北京所開出有關「九二共識」的「一中框架」。但除此以外，兩岸關係在整篇超過80段的就職演說中只佔4段，可見蔡英文還是留有相當的空間讓雙方在未來4年有博弈的餘地，也令北京政府需要重新審時度勢。

對港政策恐難有作為

在1月的選舉中，蔡英文因着去年初的「習五點」及下半年香港的「反送中運動」所造成「芒果乾」（亡國感）的氣勢，獲得歷史性得票。但在差不多半小時的就職演說中，未有再提及香港或「反送中運動」，延續在選舉後對香港的消極態度，和選舉前的積極支持形成強烈對比，這恐怕亦是政黨政治的現實。即使時代力量黨團早前提出要在立法院修訂《港澳關係條例》去明確尋求政治庇護的程序，民進黨作為立法院內的最大黨也未有作出相關的回應，加上早前蔡英文已明確拒絕訂立《難民法》，令大多去年因「反送中運動」而到台灣的香港抗爭者缺乏正式申請庇護的渠道，只能依靠個案的形式處理。隨着蔡政府的施政核心轉向內部改革及建立台灣認同的內涵，處理兩岸關係上都會以台灣本身的利益為先，對港政策恐怕難有作為。

作者是倫敦大學亞非學院政治及國際研究學系博士候選人、國立台灣大學社會學系訪問研究生

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[趙致洋]