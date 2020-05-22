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葉蔭聰

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筆陣：「沒有討論空間」的情動政治 ／文：葉蔭聰

【明報文章】今年中學文憑試的歷史考題，鬧得滿城風雨，親北京社團及議員口誅筆伐，連教育局長楊潤雄也說，要求考評局取消該道考題，並指「沒有討論空間」。執筆之時，特首也說可運用自己權力要考評局就範。

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