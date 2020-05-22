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2020年5月22日星期五
葉蔭聰
筆陣
筆陣：「沒有討論空間」的情動政治 ／文：葉蔭聰
聞風筆動：校長批評撤試題遭圍攻 教界憂白色恐怖成常態 ／文：李先知
趙致洋：分析蔡英文就職演說：見務實亦見強硬
鄧鍵一、袁瑋熙：疫情過後 反修例運動會延續下去嗎？
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曾志豪：無法討論的歷史 無法諷刺的頭條
何靜瑩：紫砂茶壺蛻變成濕疹之路
陳凱穎：台灣選舉策略（二）：回應青年訴求的政策倡議
筆陣：「沒有討論空間」的情動政治 ／文：葉蔭聰
【明報文章】今年中學文憑試的歷史考題，鬧得滿城風雨，親北京社團及議員口誅筆伐，連教育局長楊潤雄也說，要求考評局取消該道考題，並指「沒有討論空間」。執筆之時，特首也說可運用自己權力要考評局就範。
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筆陣：「沒有討論空間」的情動政治 ／文：葉蔭聰
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