梁美芬：基本法及議事規則 不容癱瘓立法會

立法會前秘書長吳文華早於數月前提出，根據議事規則第75條第2款，現任主席有權安排內會的開會時間及議程，例如每次會議只安排15分鐘的時間用作選主席，其他時間可由李慧琼主席繼續處理內會其他議程事務，進行正常的討論，直至選出主席為止，而非本末倒置地將每次內會開會時間完全耗在選主席的議程上，令內會進入癱瘓狀態。我同意吳文華前秘書長的解讀，因為第75條第2款規定：「委員會的正副主席須由委員會委員互選產生，任期直至下一會期的委員會正副主席在該下一會期分別選出為止……」李慧琼於5月8日參考了法律意見之後，行使了其根據議事規則的權力，令內會回復運作，完全符合《基本法》及議事規則。

此外，根據議事規則第92條提及議事規則未有規定的程序：「對於本議事規則內未有作出規定的事宜，立法會所須遵循的方式及程序由立法會主席決定；如立法會主席認為適合，可參照其他立法機關的慣例及程序處理。」內會因主持選舉主席的郭榮鏗以超乎常理的方式拖拉內會程序，使其無法運作，影響立法會各種功能，並非常態。從任何角度看，立法會議事規則都不可能解讀為可讓人癱瘓議會，亦非符合基本法第75條的立法原意。立法會主席梁君彥在參考外聘律師的意見後，決定運用議事規則第92條的權力。

至於議事規則第92條，大家並不陌生。在數年前梁國雄對香港特別行政區立法會主席一案中，張舉能大法官在該案的上訴判辭中曾指出，當解釋基本法時，法院傾向不干涉議會特權，當法律字眼不清晰時，法庭會選擇不作干預。根據議事規則第92條，立法會主席享有酌情權，在規定不清晰的情况下，有責任去決定如何主持會議，令立法會從癱瘓中回復正常。我相信縱使反對派提出司法覆核，在內會面對的亂局面前，立法會主席行使第92條權力破局經得起法律挑戰。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]