王慧麟：一種共識政治的終結

筆者與飛哥認識於媒體，亦得飛哥指點迷津，好多時候就不少議題，理解工商界以至北京部分高層人士的想法。筆者印象最深刻的是，多年前曾經與一些朋友，希望為教育組織做籌款及游說的工作，但當時筆者只是「廢中」，除了「官商勾結」口號琅琅上口之外，對於商界人脈及組織，一竅不通，唯有硬着頭皮找飛哥幫忙。飛哥對於我等後輩，不單耳提面命，亦立即代為聯絡一些商界人士與我等憤怒「廢中」見面。可見飛哥此種不計政治立場，提攜後輩的精神和態度，確實值得尊敬。

這就是上一代政治人物的操作方式。外界在閱讀「華叔」（司徒華）、「大Sir」（鍾士元）以及「飛哥」的回憶錄和訪問，大多有一種印象，即是所謂「和而不同」。即是說，儘管大家在對中政策、政制發展以至民生事務都有不同的立場，大家私下都有互相聯絡，有社交會面，有私人情誼。這是一種表面亂糟糟的政治秩序之下，另一種香港獨有的政治秩序及倫理。

這又怎麼說？外界若深入研究香港的政治運作，就可以立即點出問題：香港政府不是執政黨，在立法會沒有選票，如果政府想在立法會通過法案，就要在立法局（或立法會）內，依靠有實力的建制派政壇「大老」們討論、協調及合作。這時候，立法局（或立法會）內的建制派要員，例如飛哥或其他工商界的政治大老，就可以與不同派別的政治人物做好搭橋鋪路的工作，有時候要各派議員讓一步或半步，有時候就可以叫政府讓步，以促成一種主流的共識。好些時候，他們亦讓一些所謂「反對聲音」出現，在會議廳內狂鬧政府，做做「姿態」，好讓這些鬧政府的議員給選民交代。以前在港英年代以至1997年後初期，工商界政黨有所謂「Bill王」，即是能夠順利完成法案審議的工作，需要的不止是法律的知識，而是有足夠的政治能力，妥善處理小組內不同政黨及派系的意見。

做「刁」達至共識的模式 被棄若敝屣

所以這些「Bill王」，也是「刁王」，即是做deal，也是做好政治交易的能手，在舊的政治框架之下，政府及各界人士，着實需要這種政治人才；而且，這也是制度上，讓這些經濟上信奉自由主義、民生上信奉個人努力、政治上相對開明的工商界人物及政黨，大顯身手的機會。但是，在2003年之後，北京加強對香港的管治，逐漸不再依賴這些在關鍵時刻會倒戈的建制派政客，而到了2014年北京提出了「全面管治權」之後，這種以做「刁」達至共識的政治運作模式已經被棄若敝屣，取而代之的是一種對抗式的政治運作方式。北京以至香港特區政府，也懶得花時間與反對意見摸底，探求一種共同妥協的操作空間，而是盡快走足程序，夠票就通過了。

飛哥病逝，其所代表的政治運作方式，已經走向終結。其所代表的所謂「開明建制派」，近年在北京強力主導及改造香港政治體制的情况下，空間也相當狹窄。現在，在人人需要政治上站好隊，個個都要對齊線的新香港政治秩序下，所謂「開明」、「中間路線」，也可能是一個政治自殺的標籤。

作者是時事評論員

[王慧麟]