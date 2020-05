楊志剛：洗「黑新聞」陰毒過洗黑錢

美國黑輿論攻擊再次炮聲隆隆

美國出兵伊拉克之前,有兩星期,各大電台電視在不同時評節目共邀請267位本土名嘴作出評論,有官方背景者中,只有一位對出兵提出質疑,其餘都異口同聲表示:非出兵不可。但這樣排山倒海的篩選輿論還不夠,更高明的,是把黑新聞漂白,就像國際洗黑錢一樣,把自己一手炮製的黑材料外銷,在國際其他乾淨企理的媒體大肆炒作,變成了「獨立不涉利益的外國第三方媒體亦證實這段消息」,使黑材料成為更具公信力的國際權威新聞,內銷外售均可。

本月初,澳洲《每日電訊報》刊登5頁紙的「國際獨家」鴻文,網上標題是「檔案展示中國蝙蝠病毒項目」(Dossier lays out case against China bat virus program)。文章指稱由西方國家情報機構聯合撰寫的檔案,展示了中國「刻意隱瞞或銷毁有關病毒證據,危及其他國家,導致全球數以萬計人病死」。該文章副標題更說「新冠病毒為生化戰鋪路」。報道出街後,結果正如所料,英美等西方國家隨即引述,並在電台電視請來多位名嘴,個個一臉嚴肅,眾口一詞:這是至今為止最權威的證據,證明中國必須為數十萬死於病疫的人負責!

本月6日,美國總統特朗普說:這次病毒「襲擊」,較珍珠港「襲擊」和9.11「襲擊」更嚴重(以上3個引號都是筆者所加)。「這項襲擊應該在源頭便被制止,應該在中國被制止。」情况和17年前小布殊對伊拉克「又兇又黑」何其相似。

但這份黑材料很快便被踢爆。本月中,澳洲廣播公司新聞特寫節目報道:西方的聯合情報機構「五眼聯盟」表示該份檔案並非由情報機構撰寫,報道並稱其內容為「垃圾」(crap)。該節目和其他澳洲媒體表示,澳洲當局相信該份檔案是由美國大使館一名職員提供給澳洲報章的記者。澳洲前外交部長Gareth Evans在評論這份檔案時更表示:「推銷『武漢病毒論』是美國國際公信力棺材上的另一口釘。」

貝理雅「藉蠱惑檔案出兵」 西方領導深以為鑑

為何美國這次「洗黑聞」穿崩?回到2003年,美國鐵定出兵伊拉克,英國時任首相貝理雅不顧一切要忠心耿耿跟隨美國出兵,於是炮製了一份指稱伊拉克擁有大殺傷力武器的情報檔案。其中有部分內容根本不是來自情報機構,而是來自貝理雅的新聞辦公室。這份檔案成為貝理雅出兵最大的理據。13年後、死了逾50萬伊拉克平民後,英國於2016年7月6日發表官方調查報告,指出貝理雅扭曲情報,以支持出兵。貝理雅在記者會含淚道歉:「很明顯,我們當時所得的情報是錯的……」他的所謂情報檔案,之後一直被稱為「蠱惑檔案」(Dodgy Dossier)。「藉蠱惑檔案而出兵」從此讓貝理雅抬不起頭,亦會是他將來蓋棺論定內容的唯一和全部。西方領導當然清楚並深以為鑑,故此澳洲媒體的「中國蝙蝠病毒檔案」出爐幾天,便被踢爆為又一份蠱惑檔案。

前港督彭定康在他的回憶錄Not Quite the Diplomat: Home Truths About World Affairs有一段話坦白得讓我替他羞愧。他說:在涉及實際利益的議題上,英國對着美國能做到的,最多只是影響其過程,影響不到結果;英國只是美國西裝領上的一枚「多邊主義胸針」,為美國的獨斷獨行遮醜。該書寫於2005年。15年後的今天,美國仍然是獨斷獨行的全球霸主,但西方國家亦開始偶有輕微的獨立外交氣象。英國現任首相約翰遜,起碼不會像貝理雅那樣,甘當美國的一枚遮醜胸針,例如對中國電訊商華為,沒有忠心耿耿跟足美國的趕盡殺絕。

美軍方前二號人物 提供中美另一出路

但一份蠱惑檔案被踢爆,對美國是小事一樁。其資訊戰從來是一浪接一浪的排山倒海,以調動全球對中國動手。如此下去,如何是好?美國參謀長聯席會議前副主席,亦即美國軍方前第二號人物歐文思將軍(Admiral Bill Owens)在其新書China-US 2039: The Endgame?中作沙盤推演,如果中美雙方選擇對抗,結果會是:「中美在南海發生軍事衝突,雙方都動用了戰術性核子武器,但尚未升級至使用戰略性核武,衝突持續兩個月,沒有一方獲勝。到雙方同意停火時,中國損失了其大部分空軍和海軍力量;美國在南海的海空力量亦嚴重受損,毁掉了等同其全球一半軍力。兩國都受到根本性的衝擊,雙方的政府均告倒台。」這情况對全球來說是大災難,對香港是沒頂之災。

但歐文思將軍亦提供了中美另一出路。如果雙方願意化對抗為合作,他的沙盤推演便得出美好結局:「中美合作對抗氣候變化、緊密並長期在科研和醫學上合作、兩國達成自由貿易協議、達成不首先作太空攻擊協議、台灣同意與北京在一國的框架內進行國家統一談判。」如此良辰美景,全球人民和全港市民定當生活得甜滋滋。

如甘願充當美國棋子 是背棄良心和公義

美國《時代雜誌》創辦人盧斯(Henry Luce)支持國民黨、仇視共產黨,該雜誌於1927至1955年間,10次以蔣介石作為封面人物,並極度描黑共產黨和新中國。歷史學家和美國普立茲新聞獎得主白修德(Theodore White)結論:「沒有盧斯的新聞誤導,不會有韓戰,亦不會有越戰。」兩次戰爭中包括平民的死傷以百萬計。韓國和越南對美國安全構成什麼威脅?美國侵略伊拉克一年之後的2004年5月26日,美國媒體中鼓吹出兵伊拉克最賣力的《紐約時報》刊登聲明,承認在報道伊拉克擁有大殺傷力武器時,該報「並無做到應有的嚴謹」。一紙道歉的背後是逾50萬平民因戰禍而喪生。

美國好戰記者筆端所沾的鮮血,遠超筆尖流出的墨水,他們甘當美國極右鷹派人物「洗黑新聞」的戰爭工具。香港的建制派和泛民雖然政見不同,但出發點都是希望有更美好的香港,屬內部矛盾。但如果甘願忠心耿耿充當為美國的棋子,所背棄的不單是國家和民族,更是良心和公義。

作者是教育工作者

[楊志剛]