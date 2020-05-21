林浩波：海洋公園欲取撥款 現行商業模式需變

海洋公園失敗的因由

在我們探討應否向海洋公園注資之先，必須了解他們負債的成因。就此，我歸納出3個令海洋公園步向財困的因由：（1）過度依賴中國大陸的客源；（2）管理層對未來財政的錯判；（3）本地客源對公園的負面印象。

海洋公園現在面對的財政難關，正是香港經濟狀况的現實縮影。政府在2003年推出了CEPA安排，如個人遊等計劃，香港企業很容易就能受惠源於中國旅客的資金流入。海洋公園也不例外，他們的商業模式過度側重於中國旅客，此單一的資金來源除未能有效分散風險外，長遠更可能會使企業財政出現赤字。此等一成不變的經營態度和缺乏多樣化的收入來源而種下的惡果，就在近幾年慢慢浮現。

就海洋公園而言，管理層寧願與其他中國城市競爭低增值力遊客，沒有充分利用香港在國際的知名度，吸引一些國外更有消費力的遊客入場。當盛智文仍是海洋公園主席時，董事局錯判了未來的經濟狀况，認為公司能依靠個人遊政策就可讓公園可持續發展。此等過度樂觀的預測，導致他們作出了過於急進的擴展決定。從2006年起，海洋公園開始向政府和商業銀行借貸進行擴展，需要償還的債項和利息亦日益上升，近來更出現了資不抵債的情况。此外，管理層也忽略了非流動資產的折舊成本，近年的折舊和撇銷款項更超越了經營盈餘，反映海洋公園根本無力償還債務並繼續正常經營。

許多港人對海洋公園的印象就是園內充斥着無數的大陸旅行團，這樣的負面形象使本地客源對入園遊玩為之卻步。同時，園內缺乏創新的主題和機動遊戲，降低了對外國客的吸引力，公園近日的入場人數和收入更停滯不前。而且，近來香港更出現了去全球化的思潮，反對跨境旅遊只是其一例子，出現此情况或許是因為滴漏效應（Trickle-down Effect）沒有達到預期效果，基層市民無法受惠於全球化的經濟成果，並加深港人對海洋公園的反感。

政府當年錯誤的政策，只短視地着眼於中國旅客會為企業帶來的資金，忽視了市場長遠對大陸客源的過度依賴和隨之而來對民生的影響。除了導致海洋公園的形象受損，讓他們陷於一個失敗的商業模式，更讓港人對政府施政有更大的疑問。

業務改革及批准援助的條件

海洋公園若希望取得撥款繼續營運，就必須滿足幾個不可或缺的條件。首先，管理層要保證他們會改變現行的商業模式，吸引更多不同地區和消費層的遊客，避免再過分依賴中國旅客為單一客源。他們亦需構思新的營銷策略，將品牌重塑，改變港人對公園的負面印象。革新以往側重為中國旅客服務的觀念，轉以本地和國外遊客為目標客戶。

旅遊業很易受外在環境影響，如海洋公園能提高本地客源至55%，新增的本地客源就能在應對多變的外部因素時，為財政充當緩衝和自動穩定機制。事實上，本地遊客佔入園總人數百分比在近季出現雙位數增長，如缺乏了本地客源的支持，公園的財政赤字可能會更為嚴重。此外，東盟和其他新興市場國家也是擴闊客源的好渠道。公園先前的擴張計劃（SRP），着眼於發掘高消費力和高增值力遊客，亦是朝着正確方向邁出了第一步。

第二，政府應考慮修改《海洋公園條例》，使公園成為自負盈虧的公司，部分利潤必須用於保護海洋生態，政府則可在出現赤字時，調撥款項支持有關項目。當然，公園仍需以港人為先。如果海洋公園保持目前的結構，一直依靠政府的借貸和撥款，管理層將繼續缺乏利潤最大化的動力，導致他們一再作出錯誤的商業判斷。

建制派以及前任行政長官近來對海洋公園發表的言論邏輯思維不一，更缺乏基本的經濟學基礎。海洋公園是南區重點的經濟體，園內更維持着多達4000名員工（包括全職和兼職）的生計。若如梁先生所言，輕易放棄海洋公園的話，許多人的生計就會受到影響，尤其全球經濟正進入衰退階段，代表香港的失業率可能仍未見頂。如公園可繼續營運，就能繼續支撐當區的供應鏈和讓鄰近的企業受惠，管理層亦應優先考慮南區居民的就業機會，與當區建立更深入的連繫。

因此，如海洋公園希望撥款通過，必須先滿足以上條件。將原先以中國為重心市場轉為更具國際視野、更具前瞻性的營商策略，就能展示出香港企業（或其他國際經濟體）是有能力與中國市場脫鈎。這將會印證政府於2003年推出的多項與中國靠攏的經濟措施（包括CEPA中的個人遊）是錯誤、失敗和短視的。因此，如我們能從海洋公園開始，重整現行畸形的經濟結構，將人力資源和物質資本重新調配到更有生產力的行業，可擺脫單靠中國旅客支撐市場的枷鎖。

作者是南區區議會海怡西選區議員、前匯豐環球市場大中華經濟師

[林浩波]