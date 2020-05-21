吳壁堅：守護孩子是教育工作者的初衷──歷史試題爭議有感

守護孩子 其實人人有責

反對取消試題者多從守護孩子的角度出發，認為題目既提供討論的空間，學生又能據以往的方式作答，現在取消題目等於將學生的努力抹煞，所以必須守護孩子的言論自由與學習成果。

道德高地雖然容易被建立，但是否合理是另一回事。筆者在此反問一句：難道支持取消試題就不是守護孩子的表現？正如筆者在不同媒體的論述，題目的確未能配合課程，以至學生難以有足夠的知識衡量利與弊。另一方面，資料所提及的只是「小利」，但所有學生據課堂所學的「就我所知」，包括山東問題、「二十一條」、抗日戰爭等卻是「大弊」，小利與大弊確實沒有什麼衡量的空間，如果任何專業教育團體認為這種判斷有誤，不妨拿出與抗日戰爭這種「弊」相稱的「利」，那就可以讓學生回應與作答這條題目。

問題是，明知學生在高中生涯未有學習日本的利、明知這條題目難以作出利弊衡量，都仍然認為學生在這條試題上可以有討論空間，讓學生純引用資料去指出日本對中國所謂的「利」，這是對學生不負責任的表現。另一個不負責任的體現，是部分教育工作者認為只要為學生引入討論，讓學生有言論自由，就是守護孩子的表現。

事實上，題目提供討論空間，不代表題目可以有效討論；可以有效討論，也不代表必定是有意義的討論。根據筆者的分析，這條題目就是不能有效討論（沒有學習過日本對中國的利），也不是有意義的討論（小利與大弊的不相稱比較）。這條題目如果繼續評分或被視為有效，能充分反映學生的學習成果和有效評估學生的能力嗎？取消題目正是對學生負責任、也是守護孩子的表現。我們要做的，是如何充分地向學生解釋取消試題的原因（應訴諸課程與考評，而非政治取態）、如何安撫學生的情緒，以及如何開展後續的修補工作。

應相信專業溝通 尋求解決良方

課程與考評從來都是互相依存，當一方出現問題，另一方加以指出，這是課程理論上對整體課程的評估（evaluation of the curriculum）。儘管在處理手法上可能有其他更好的方法，但這與題目本質上出現的問題無關。既然題目應當取消，接下來就應該是按教育專業的角度處理問題，尋求解決方法，而非建立自我保護機制。學生的利益當然應該先被照顧，他們最關心的，是如果取消題目後，如何有效透過其他的題目或方法評估歷史科的成績，從而將傷害減至最低。

題目取消後，在成績計算上，基本上只得兩種辦法，一是所有學生在該題給滿分（即8分），總分仍然維持在60分；二是所有學生在該題不給分，總分減少為52分。第一種方法的好處是能安撫學生的情緒，因為任何情况都有滿分，在心理上會好過一點。

不過，筆者認為，第二種方案（所有學生在該題不給分）是較為可行的辦法，因為如果用第一種方法（所有學生在該題給滿分），必須處理不少特殊情况，例如有學生可能在該題交白卷，甚至幾乎整個卷一交白卷，但仍然給分；也不排除有學生真的只考卷二而沒有考卷一，也仍然給分。當然筆者並沒有這些機密信息，上述的情境也是從估計而來，但既然能想像種種不確定的情况，將該題分數歸零是比較一致的做法。

在調適分數上，我們應當相信考評局的專業能力，因為考評局在數據處理上的確無出其右。觀乎TSA、增值指標、校本評核分數調整等，考評局均製作一系列的圖表讓學校和老師參考，以優化教與學。所以，就算缺少其中一題，相信考評局會有相應的分數調整機制，以將取消題目帶來的評核問題大幅減少。事實上，每年每科的考生等級分佈也大致相若，考評局在調整Cut-off point以反映學生的等級上並無太大難度，我們必須相信考評局的專業。

學生的福祉是最大的考量，教育局與考評局在這件事上各司其職，教育局按其專業指出題目問題所在，考評局則從數據與統計專業以處理後續的評分問題。只要各方也是從教育專業出發，撇除所有政治考量與不理性的情緒宣泄，這件事必定會有美滿的結果，也符合我們守護孩子的初衷。

作者是將軍澳香島中學歷史科科主任

[吳壁堅]